Miss Italia 2021, il 4 agosto a Irsina la tappa lucana per assegnare gli 8 titoli delle pre-finali nazionali

Sarà Irsina, in provincia di Matera, uno dei paesi più antichi della Basilicata ad ospitare l’event show di Miss Italia. Mercoledì 4 agosto con inizio alle ore 21 in Largo Cattedrale con lo sfondo la Chiesa di Santa Maria Assunta, oltre 30 aspiranti miss concorreranno per l’assegnazione degli 8 titoli per le pre finali nazionali in rappresentanza della Basilicata. Il centro storico di Irsina per una notte brillerà ancora di più grazie alla presenza di ragazze tra i 18 e 30 anni provenienti dalle province di Potenza e Matera ma anche dalle regioni limitrofe. L’evento d’ Irsina è unico nel suo genere, infatti l’organizzazione regionale, da quattro anni affidata a Nicola Santulli, ha preferito fissare una sola data di selezione per l’edizione numero 82 di Miss Italia.

La manifestazione sarà presentata da Erennio De Vita e le coreografie curate da Cristina Ciancio. Le aspiranti miss in cerca della fascia della bellezza saranno valutate da una giuria presieduta dal sindaco del Comune Nicola Morea che insieme ad operatori commerciali del posto hanno permesso la realizzazione dell’evento.

Nella notte magica di Irsina del 4 agosto verranno elette Miss Basilicata, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Be Much, Miss Sorriso, Miss Eleganza, Miss Cinema, Miss Sport in rappresentanza della Lucania.