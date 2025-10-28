Mercoledì La7 con Pinuccio e la sua Prova d’Inchiesta fa tappa in Basilicata

Mercoledì 29 ottobre dalle 23.30 su La7, Pinuccio (Alessio Giannone) e il suo fido compare Sabino tenteranno di confezionare un’inchiesta in Basilicata, tra Banzi, Genzano di Lucania e Atella con la suggestiva Monticchio, e venderla a Mentana, Floris, Formigli e persino Gruber. Il nuovo programma della seconda serata di La7 racconta in maniera leggera le questioni che fanno discutere le piazze dei paesi attraverso un viaggio nei piccoli comuni italiani. A Banzi Pinuccio chiederà a cittadini ed istituzioni del futuro dell’ex Fiat di San Nicola di Melfi, mentre a Genzano a tener banco ci sarà la crisi idrica e la paradossale storia degli invasi terminati oltre 30 anni fa senza mai andare in funzione. Ma assieme alla sindaca si parlerà anche di chiesa locale alla ricerca di nuovi preti e di spiegazioni su cambiamenti nelle tradizioni legate ai sacramenti. Ad Atella invece Pinuccio e Sabino faranno un salto nel passato, tra ricordi d’infanzia e luoghi vintage che sembrano non essere intaccati dal trascorrere del tempo. Il format è un viaggio nell’Italia nascosta, quella dei piccoli comuni che rappresentano circa il 70% del territorio nazionale ma che raramente trovano spazio nei grandi racconti televisivi. Dalla Calabria al Veneto, passando per l’entroterra più remoto e meno accessibile, Pinuccio incontrerà persone e situazioni che raccontano la vita quotidiana di comunità spesso dimenticate.

Un’Italia dove fare un bonifico, trovare un distributore di benzina o avere un medico di base non è sempre un gesto scontato, ma può diventare una sfida — o persino un desiderio. Prova d’Inchiesta mette in luce le criticità di territori isolati, ma anche l’umanità, la resistenza e l’energia che ancora li animano: una testimonianza viva di un Paese che lotta per non sparire.

Con il suo stile inconfondibile Pinuccio, conosciuto dal grande pubblico per il suo sguardo ironico e implacabile sulle contraddizioni del Paese, tenterà anche in Basilicata di portare in tv un racconto necessario: quello dell’Italia reale. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre in seconda serata su La7: un nuovo capitolo di un viaggio del nostro paese che mette al centro il racconto sul campo e lo sguardo sulle comunità.