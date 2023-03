Matera, al via ai provini di “Affari Tuoi 2023”

In attesa che, su RAI 1, ritorni il programma “Affari Tuoi“, condotto ancora una volta da Amadeus, sono iniziati, da ieri e si concluderanno stasera, a Matera, presso l’hotel 4 stelle “Dimora del Monaco“, i provini per poter partecipare ad una delle trasmissioni più seguite in tv.

Diverse le persone, di ogni età e luogo che, nella città lucana dei Sassi, saranno presenti per cercare di essere inserite nei prossimi palinsesti delle puntate che partiranno quanto prima.

Il game show, prodotto in collaborazione con “Endemol Shine Italy” che, nella passata edizione, il presentatore e direttore artistico, del “Festival di San Remo” e “Soliti Ignoti“, era stato affiancato dalla moglie, Giovanna Civitillo, come si legge sul sito RAI, andrà in onda in access prime time, la fascia in cui ha debuttato e che lo ha reso celebre.

Come sempre, a giocare, in ogni puntata, molto probabilmente per tutte le sere, dal lunedì alla domenica, dal 16 aprile e sino all’inizio di giugno, ci sarà un concorrente, sostenuto, a gran forza, da parenti e amici.

Rocco Becce