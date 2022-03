Marzo porta l’inverno, weekend con freddo e neve anche in Val d’Agri

Il tanto atteso inverno sembra arrivare con il mese di marzo, primo mese di primavera. Questa inversione di ruoli, con marzo che in questi giorni accompagna una media di quasi tre gradi inferiore a quella di febbraio a minime decise sotto lo zero, è la replica di quanto avvenuto nel 2020 quando dopo un febbraio record per il caldo (9,5° di media a Cuneo) marzo fu più fresco di quasi due gradi.

La neve ha fatto capolino questa mattina in regione, dove nelle prime ore del mattino i fiocchi anche imbiancato anche la Val d’Agri risparmiata dalle nevicate dei giorni scorsi.

Diversi i comuni lucani interessati che hanno ordinato la chiusura delle scuole: Venosa, Maschito, Banzi e Palazzo San Gervasio.

In aggiornamento