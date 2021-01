Manpower ricerca Addetti ad attività Istruttoria di tipo Amministrativo

Descrizione

LIVELLO DI INQUADRAMENTO: area funzionale 2^ profilo assistente amministrativo. Fascia retributiva F2.

ORARIO DI SERVIZIO: 36 ORE SETTIMANALI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, secondo l’orario compreso tra le ore 8 e le ore 18.

SEDE DI LAVORO: POTENZA – Ministero dell’Interno e Prefetture. La candidatura sarà possibile solo per una sede.

Il candidato/a è chiamato/a a supportare l’attività delle Prefetture (Sportelli Unici per l’Immigrazione) nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze pervenute telematicamente per la procedura di emersione del lavoro irregolare.

Al candidato/a è richiesto:

– diploma di scuola superiore di secondo grado

– disponibilità per contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro a termine di sei mesi, senza possibilità di rinnovo

– disponibilità all’inserimento lavorativo entro il mese di febbraio

– adattabilità al contesto lavorativo

– gestione dello stress

Elementi preferenziali:

– Esperienza lavorativa di carattere amministrativo, compresi stage, tirocini e Servizio civile, presso il Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure. Durata dell’esperienza.

In caso di pregressa attività lavorativa presso una Prefettura o Ministero dell’Interno, verrà richiesto di esplicitare il totale dei giorni lavorativi effettuati

– Esperienza svolta presso Pubbliche Amministrazioni/ Enti pubblici in ruolo amministrativo. Durata dell’esperienza.

– Esperienza svolta in ruolo amministrativo nel settore privato. Durata dell’esperienza.

– Conoscenza lingua inglese, valutata attraverso verifica con un test a punteggio per risposta positiva

– Conoscenza lingua spagnola, valutata attraverso verifica con un test a punteggio per risposta positiva

– Uso del PC, con conoscenza del pacchetto Office

Il contratto:

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato per 6 mesi, full time.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad un questionario online, caricare CV e compilare auto-dichiarazione.

In caso di esito positivo del questionario online, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi.

In caso di candidatura a più di una Prefettura da parte di una medesima persona, verrà presa in considerazione soltanto la prima candidatura effettuata.

ATTENZIONE: l’annuncio sarà attivo per 10 gg solari dalla data di pubblicazione dello stesso.

Non sarà possibile candidarsi dopo tale data.

PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI