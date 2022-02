“Lockdown Mascherato”: la Val d’Agri in crisi. Restrizioni e chiusure che non giovano alle attività commerciali

Smaltita la sbornia “Quirinalizia”, tornano d’attualità i bollettini Covid, i problemi della scuola e il grido d’allarme di un tessuto economico e sociale oramai stremato da due anni di Pandemia. Anche in val d’Agri, la situazione inizia ad essere pesante: locali vuoti, pochissima gente in giro con l’ulteriore beffa dell’incredibile aumento del costo delle materie prime. Attraverso il servizio che state per vedere, cercheremo di dare voce a coloro i quali hanno subito e continuano a subire gli effetti più pesanti di due anni di chiusure e restrizioni: