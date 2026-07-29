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L’anima di Viggiano torna a risuonare nella XVII Edizione della Rassegna dell’Arpa Popolare Viggianese

Foto di Redazione Redazione
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L’arpa non è soltanto uno strumento, per la nostra terra è storia, cuore, identità e una tradizione secolare che da generazioni attraversa confini e racconta chi siamo.

L’ 1 e 2 Agosto 2026, il centro di Viggiano vedrà due serate uniche dedicate all’incontro tra la nostra grande tradizione popolare e le sue evoluzioni contemporanee con artisti di fama internazionale.

La direzione artistica dell’evento è coordinata dal Forum Giovanile di Viggiano, con il supporto dell’Associazione Arpa Viggianese e il patrocino del Comune di Viggiano.

Il Programma degli Eventi

Sabato 1 Agosto:

The String Fields Duo F. Virgilio (Arpa) & M. Canali (Chitarra elettrica e classica)

Pia Salvia in Duo P. Salvia (Arpa elettroacustica) & N. Israeli (Batteria)

Domenica 2 Agosto:

Dudziak & Wójcik in Duo G. Dudziak (Arpa) & M. Wójcik (Chitarra classica)

Ensemble dell’Arpa Viggianese Con la partecipazione straordinaria di Benjamin Creighton Griffiths e con un ricchissimo cast di musicisti, percussioni, fiati e archi sotto la Direzione artistica di Sara Simari.

La due giorni di Rassegna verrà preceduta da una Masterclass denominata “ArpaLab estate 2026”, con Sara Simari e Emanuela Degli Esposti, che inizia il 29 luglio e proseguirà fino al 2 agosto.

Piazza Regina delle Genti Lucane, Viggiano (PZ), ore 21:30

 

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