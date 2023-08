Lagonegro capitale della chitarra, apre Tatyana Ryzhkova

La chitarrista classica Tatyana Ryzhkova sarà in concerto stasera 20 agosto al teatro Iris di Lagonegro, per l’evento di apertura del 40° Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro.

Tatyana Ryzhkova è nata nel 1986 in Bielorussia, è una delle giovani chitarriste più promettenti del mondo. Il concerto di Lagonegro è l’unica tappa italiana del 2023. In più di 500 concerti in tutti i continenti ha conquistato una vasta comunità di fan grazie alle sue affascinanti performance dal vivo. Oltre al repertorio per chitarra classica, Tatyana suona anche le sue composizioni, per le quali scrive sia testi che musica. Tatyana ha completato i suoi studi musicali con il Prof. Thomas Müller-Pering presso la “Hochschule for Musik Franz Liszt” di Weimar, ha vinto numerosi concorsi internazionali con la sua interpretazione della letteratura chitarristica classica.

Nel 2010 è stato pubblicato l’album di debutto “Tatyana Ryzhkova Guitar”. Poi due anni dopo il suo secondo CD dal titolo “Expressions”. Il suo terzo CD intitolato “Dreams of a Russian Summer” è uscito nel 2017. Migliaia di suoi CD vengono venduti in molti paesi in tutto il mondo. Questo la rende una delle chitarriste classiche più ascoltate degli ultimi anni. Tatyana affianca la sua attività concertistica a quella di docente per trasmettere le sue conoscenze e la sua esperienza ai nuovi talenti. Nel 2011 ha fondato la “Tatyanas Guitar School” a Brema, le sue lezioni prevedono una lunga lista di attesa, a conferma della sua popolarità come sia artista che come insegnante. Tatyana è una docente affermata in molti festival internazionali, come ad esempio Festival Internacional de Guitarra Clásica UANL a Monterrey (Messico), The City of Derry Guitar Festival (Irlanda del Nord), Festival Internacional de Guitarra en la Ciudad Blanca (Bolivia), Festival Entrecuerdas (Cile), Associazione Croche Double Croche e Animula (Italia), Guitar Organization Alliance of Teachers (Cina). Per l’Associazione “Amici della Musica del Lagonegrese”, fondata dal Maestro Pino Racioppi, che cura anche la direzione artistica del Festival insieme al Maestro Francesco Langone, è un grande privilegio averla inserita nel fitto programma di appuntamenti della XL edizione del Festival. Per il Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, il Maestro Pietro Cantisani, “le tante prenotazioni, anche da fuori regione, confermano che il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro è un appuntamento imperdibile per chi ama la musica di qualità e per chi vuole conoscere più da vicino il variegato mondo della chitarra classica”.

Inizio concerto 21.15.