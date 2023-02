La Pro Loco di Tramutola diventa APS (Associazione di Promozione Sociale).

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Presidente della Pro-loco di Tramutola dott.Vincenzo Lo Sasso.

“La Regione Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D. lgs. 117/2017 e dell’art. 31 del DM 106 del 15.09.2020, sta procedendo con le iscrizioni al RUNTS degli enti del terzo settore del territorio. Tra gli ETS presenti nel RUNTS risulta la pro loco Tramutola APS, iscritta nella sezione delle associazioni di promozione sociale. L’APS è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000 e, in base al codice del terzo settore, deve presentare le caratteristiche essenziali richieste:

• l’assenza di fini di lucro

• lo svolgimento di un’attività d’interesse generale (attualmente le attività individuate dal Ministero delle Sviluppo Economico sono 26 ma possono essere integrate).

Le Associazioni di Promozione Sociale, se iscritte, possono:

• ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi (i cosiddetti ‘finanziamenti per progetti’) realizzati nell’ambito dei fini statutari nonché contributi;

• stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es.Comune, Provincia, ecc) per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Le associazioni devono essere iscritte da almeno sei mesi nel registro delle APS e devono stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti (art. 30);

• accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (art. 28);

• usufruire di alcune agevolazioni previste per le cooperative per l’ammissione al credito agevolato, limitatamente ai progetti per i quali sono operanti convenzioni con enti pubblici (art. 24);

• ottenere la riduzione di tributi di competenza degli enti locali, se deliberato (art. 23);

• avere diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);

• ottenere, da parte delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, l’utilizzo di beni mobili ed immobili, a titolo non oneroso in caso di manifestazioni temporanee (art. 31), o incomodato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (art. 32);

• essere autorizzate temporaneamente (in occasione di particolari eventi o manifestazioni) alla somministrazione di bevande ed alimenti ed all’esercizio di attività turistiche e ricettive, ma solo per i propri associati e loro familiari conviventi (art. 31);

• equiparare, ai fini fiscali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai familiari conviventi degli associati, a quelle rese agli associati (art. 20);

• ottenere flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni per i propri lavoratori (art. 19);

• far ottenere la detrazione/deduzione dalle imposte sui redditi di parte delle erogazioni liberali effettuate a loro favore (art. 22).

• Inoltre, ai sensi dell’art. 148 TUIR, per le APS Nazionali e per le associazioni ad esse affiliate, non sono attività commerciali:

o la somministrazione di alimenti e bevande a soci/tesserati, effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;

o l’organizzazione di viaggi e soggiorni strettamente complementari all’attività istituzionale (tale attività è de-commercializzata ai fini IRES, ma è considerata commerciale ai fini IVA).