La Madonna del Monserrato in processione da Grumento Nova al Monte [VIDEO]

“Martedì 19 Aprile 2022, finalmente il nostro Paese ha potuto rivivere l’ascesa della Madonna al Monte di Monserrato, pellegrinaggio che ha rappresentato un evento molto atteso per l’intera Comunità Grumentina dopo due anni di Pandemia. Un sentito grazie va a Padre Thomas e alla Parrocchia per la toccante cerimonia religiosa che ha reso unica ed importante questa bella giornata di Fede. Emozionante i richiami e la solidarietà espressa a tutti i popoli in guerra, con particolare riferimento all’Ucraina e l’auspicio ad una imminente Pace.

Un particolare grazie ai Portatori che con tanta disponibilità e spirito di dedizione hanno portato a spalle la Vergine ed anche ai Carabinieri, alla Polizia Locale, al Coro della Parrocchia, alle Associazioni A.D.A. ed AVIS per i punti di ristoro, ai Fedeli e alla popolazione tutta per la partecipazione che ha reso possibile questa tradizione Religiosa secolare”. Il Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice.

IL VIDEO realizzato da Michele Tropiano: