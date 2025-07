Incendio a Metaponto: dimessi i tre feriti ricoverati al Pronto Soccorso di Policoro

Sono state dimesse le tre persone ferite ieri durante l’incendio sviluppatosi nella pineta di Metaponto Lido, prese in carico dal 118 ed accompagnate al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro. Ad aver fatto ricorso alle cure dei sanitari, nel pomeriggio di ieri, con sintomi per inalazione da fumo, sono stati un bambino di 8 mesi, una donna gravida alla trentacinquesima settimana, ed un uomo che presentava ustioni giudicate guaribili in 15 giorni.

“Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco – afferma il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo – ha permesso di limitare i danni a persone e cose, grazie anche al lavoro dei sanitari dell’ospedale di Policoro allertati per fronteggiare l’emergenza con accesso massivo di pazienti, circostanza che per fortuna non si è verificata. Un ringraziamento va anche al personale del 118 in servizio nei presidi della fascia jonica metapontina, intervenuto rapidamente per soccorrere le persone che erano in spiaggia e nelle strutture ricettive”.

La Direzione Strategica dell’ASM esprime solidarietà e vicinanza ai cittadini, agli operatori economici di Metaponto e Bernalda e ai turisti colpiti da questo incendio nel pieno della stagione balneare, auspicando che si possa ritornare presto alla normalità.