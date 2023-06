“Guide multilingue della Val d’Agri”: un perfetto connubio tra istruzione, cultura e territorio

Venerdì 16 giugno, alle 15:30 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, l’IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo in collaborazione la Direzione regionale musei della Basilicata e con il Parco archeologico di Grumentum, con l’ausilio delle Pro Loco aderenti al consorzio Conplas e UNPLI Basilicata, è stato presentato l’evento conclusivo del POC “Guide multilingue della Val d’Agri” realizzato dalla classe IIID e dalla classe VD, nell’ambito del PCTO “Multilingual translation lab“, del Liceo Linguistico.

L’evento, inserito nel programma delle “Giornate Europee dell’Archeologia – GEA 16-18 giugno 2023” dedicate alla ricerca e al patrimonio archeologico, ha visto partecipi le studentesse e gli studenti in un pomeriggio ricco di attività, anzitutto con la presentazione delle traduzioni in lingua straniera – inglese, francese e spagnolo – dei materiali pubblicitari del parco, il dépliant illustrativo, i pannelli esplicativi e il video di presentazione doppiato in tutte e tre le lingue. Trasferendosi poi nell’area scavi, il percorso guidato multilingue ha permesso al numeroso pubblico di godere delle bellezze di Grumentum. Nell’area dedicata ai borghi dell’Alta Val d’Agri, dove le Pro Loco del Consorzio CONPLAS e UNPLI Basilicata hanno allestito un’esposizione di materiale informativo, il pubblico ha potuto conoscere gli aspetti più interessanti dei borghi presentati sempre in modalità multilingue. Infine, è stato presentato un percorso di gioco all’interno del Foro: “Antiquitas: ludus Grumenti”, ideato dai ragazzi del Liceo che ha fatto divertire grandi e piccini.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Serafina Rotondaro, con le docenti che hanno promosso il progetto – prof.sse Rosa Fortunato, Francesca Russo e Roberta Conti – hanno sottolineato quanto queste attività permettano agli studenti di dare un servizio alla comunità e di far sì che la scuola diventi sempre più fucina di idee e proposte concrete per il territorio. Il Direttore del Parco archeologico, dott. Francesco Tarlano, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’importante lavoro portato avanti dagli studenti e dalle studentesse e quanto tutto ciò possa permettere una migliore fruizione dell’intera area. È intervenuto all’incontro il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, che ha apprezzato quanto fatto per la valorizzazione di un bene che è patrimonio di tutti i valligiani. Il presidente regionale UNPLI Basilicata, Vito Sabia, ha focalizzato il suo intervento sull’importante connubio tra società civile e scuola, tra giovani e territorio, tra saperi e preservazione dei beni culturali presenti nei borghi e su come l’impegno che i volontari Pro Loco mettono in campo per valorizzare il territorio possa divenire più efficace se supportato e condiviso dalle giovani generazioni.