Guardia di finanza: sequestrati prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Potenza, Viggiano e Trecchina, una serie di controlli finalizzati al contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Potenza e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro circa 2.500 prodotti “non sicuri”.
Tra questi, giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore nonché accessori, in prevalenza monili, privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”.
Tale provvedimento normativo stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.
Al termine dei controlli i Reparti del Corpo hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa gli 8 titolari delle rivendite ispezionate.
Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.
