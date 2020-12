Emergenza covid: screening a Stigliano effettuato dal Corpo Soccorso Emergency

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Corpo Soccorso Emergency:

Il Corpo Soccorso Emergency è stato impiegato ed impegnato con i suoi infermieri, presso Stigliano (Mt) per un vasto screening, rivolto al corpo docente e non, per una possibile ed immediata apertura della scuola secondaria.

Non passiamo avere un pensiero per l’amministrazione che ha risposto fiducia in questo Corpo, senza tralasciare i nostri #angelirossi che con immensa abnegazione si donano alle varie Comunità. Già il nostro sguardo è fissato verso il più grande screening che coinvolgerà Potenza e Matera e saremo pronti per offrire i nostri umili servigi.

Per la cronaca sono stati effettuati circa 250 tamponi test rapido orofaringeo.

Il Comandante Dott.Salvatore Azzato