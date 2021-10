Elezioni Sarconi 2021. Giovanni Tempone batte il quorum ed è il nuovo Sindaco

E’ l’architetto Giovanni Tempone il nuovo Sindaco di Sarconi. Con la lista unica “SiAmo Sarconi”, ha battuto il quorum di affluenza alle urne, sia funzionale che strutturale, unico avversario da sconfiggere in questa tornata elettorale, infatti, non vi era alcun candidato contrapposto perchè l’altra lista “Insieme”, con capolista Massimo Celoro, era stata ricusata dalla Commissione elettorale circondariale di Lagonegro.

La novità di quest’anno, introdotta da un recente decreto legge, ha riguardato proprio il raggiungimento del quorum nei Comuni fino a 15mila abitanti dove si registrava la presenza di una sola lista. Per la vittoria era necessario raggiungere il 40% del quorum strutturale (cittadini recatisi alle urne) e il 50% più uno di quello funzionale (metà più uno di voti validi ottenuti dalla lista).

A Sarconi in due giorni hanno votato 956 elettori permettendo cosi di raggiungere il quorum strutturale ed anche quello funzionale, che è stato superato dalle preferenze ottenute dai singoli candidati in lista che ammontano a 758. Le schede nulle sono state 144, mentre quelle bianche 54.

Esultanza per il primo cittadino e per i suoi compagni di squadra che entreranno tutti a far parte del Consiglio comunale.

Ecco il dettaglio delle preferenze:

Zambrino Antonella – 147

Elisa Greco – 98

Roberto Forastiero – 93

Nicola Labanca – 62

Valentina Sbarra – 62

Domenico Carlomagno – 55

Antonello Forastiero – 54

Giampiero Di Lascio – 38

Donato Radesca – 34

Donato Giovinazzo – 12