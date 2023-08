Da Giunta proroga a Unibas progetto “Centro Internazionale di Dialettologia”

La Giunta regionale ha deliberato la proroga, nel corso della riunione di oggi, della convenzione con l’Unibas sottoscritta il 3 agosto 2021 relativa al progetto “Centro Internazionale di Dialettologia”. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro, Michele Casino.

La convenzione, che prevede il finanziamento di 7 assegni di ricerca della durata di 18 mesi e con il cronoprogramma in scadenza il prossimo 23 agosto 2023, è stata prorogata su richiesta dell’Unibas “a fronte di situazioni linguistiche nuove e particolarmente interessanti emerse dalla raccolta dati”.

L’importo progettuale complessivo del progetto è pari a 320.464,93 euro. L’esecutivo ha concesso la proroga dopo aver preso atto della disponibilità di economie finanziarie rivenienti dalle precedenti convenzioni con il CID Unibas.

La Giunta, inoltre – spiega l’assessore Casino – nel merito ha deliberato “di fornire indirizzi al competente Ufficio Programmazione e attuazione interventi per scuola e università della Direzione generale per lo Sviluppo economico e i servizi alla comunità, demandando allo stesso ogni ulteriore adempimento in merito, finalizzato al completo utilizzo delle risorse disponibili a tal fine già impegnate, compresa la definizione, in accordo con l’UNIBAS, del programma di attività e la predisposizione del format di addendum alla convenzione in atto”.