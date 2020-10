Coronavirus. Morta altra anziana di Moliterno

Sale a 39 il numero dei decessi per Coronavirus in Basilicata. Nella tarda serata di ieri è morta un’anziana di 84 anni di Moliterno che era ospite della RSA di Marsicovetere. La signora, era risultata positiva e condivideva la stessa camera con un’ altra donna di Tramutola che era deceduta lo scorso 2 ottobre. Nei giorni scorsi era stata trasferita al Don Uva di Potenza. Si tratta quindi del nono decesso nel giro di meno di tre settimane riconducibile a quanto accaduto all’interno della struttura per anziani della Val d’Agri.

