Cartellone estivo ricco a Guardia Perticara, uno dei Borghi più belli d’Italia

L’Amministrazione Comunale di Guardia Perticara, con la collaborazione della Pro Loco, ha organizzato un cartellone di eventi per l’intero arco delle vacanze estive nel mese di Agosto, che incastrandosi con le attività del comitato feste della parrocchia, offre diversi momenti di cultura e svago. Il tutto dentro la cornice del Borgo Medievale, facente parte del Club dei Borghi più belli d’Italia e luogo ospitale secondo i rigorosi canoni del Touring Club Italia che ha messo il Comune sotto il vessillo della bandiera Arancione per l’ospitalità. L’estate si è avviata con lo spettacolo degli Sbandieratori di Cava dei Tirreni per poi immergersi nell’evento de La Notte della Tarantella giunta alla XI edizione e che ha visto premiati il noto cantautore, Enzo Avitabile e Mirko Gisonte, che ricevono il premio “Enotria 2023”.

Prosegue con attività di svago per i piccoli e giovani che animano il paese. Durante questo lungo periodo di svago, cultura e turismo verrà presentato, il giorno nove, in Piazza Europa il libro di Biagio Russo, “Victor Salvi, il signore delle Arpe”, un capolavoro di storia, antropologia, sociologia e letteratura arricchito dalla grafica di Erika de Pieri edito da Lavieri Edizioni, ed ancora con la presentazione della saga del maresciallo Nunziogallo, (Edizioni Hermaion) personaggio uscito dalla penna di Giampiero D’Ecclesiis, che ci descrive, durante le operazioni di indagini del maresciallo, una Potenza con bellezze architettoniche recondite sfuggite anche ai conoscitori più attenti. Si scoprono, attraverso la lettura delle storie del Maresciallo Filiberto Nunzioagallo, meraviglie architettoniche e luoghi che non sono secondi ad altre località notoriamente più affollate e frequentate da turisti esigenti ed attenti alla storia ed alla cultura.

L’estate prosegue poi con tante attrazioni ed attività per sfociare nella notte che chiude tutte le feste, la sgara della “strazzatella”, ottima pizza in teglia ed a metro che travolge il palato con la tempesta di sapori e di accoppiamenti di spezie, produzioni locali di salumi e prodotti della terra, il tutto in uno scenario di festa e tradizione.

Tutto avviene dentro la cornice di mura medievali, ottime anche solo per una passeggiata rilassante e per ammirare panorami e bellezze architettoniche, che mettono in pace l’animo ed i sensi di chi ha voglia di trovare pace, rilassare la mente e liberare i pensieri.