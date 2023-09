Calcio: la Polisportiva Tramutola è ufficialmente iscritta al campionato di seconda categoria

Continua il percorso di avvicinamento dell‘ASD Polisportiva Tramutola al debutto stagionale nel campionato di seconda categoria.

Nelle scorse ore, il Presidente Gianfranco Bove ha perfezionato ufficialmente le pratiche relative l’iscrizione al prossimo campionato:

“Possiamo dare finalmente la notizia tanto attesa a tutti gli sportivi Tramutolesi: il Terzella si riaccende . Il primo obiettivo, quello più importante, è stato raggiunto. Voglio ringraziare i dirigenti per lo splendido lavoro che stanno svolgendo. In questa fase il supporto organizzativo di Alfredo De Vita e Roberto Pisano è stato indispensabile, voglio porgere loro un affettuoso ringraziamento a nome di tutta la società che presiedo. È importante ringraziare anche il Sindaco Marotta e l’ Amministrazione Comunale per la disponibilità e l’attenzione mostrate nei confronti di questa nuova avventura sportiva.Ora possiamo concentrarci totalmente sulle questioni di campo: il DS Fabiano Pisani sta lavorando alacremente per mettere a disposizione di mister Russo un organico molto competitivo.”

In effetti il Direttore Sportivo biancazzurro sta continuando a puntellare l’organico con alcuni colpi di mercato importanti.

Dopo l’acquisto delle prestazioni sportive di Mario Russo dalla Proloco Spinoso, arrivano dall’ASD Viggiano l’attaccante Tramutolese Igor Petrocelli ed il centrocampista Spinosese Omar Vitale.

Tra i pali,invece, arriva un estremo difensore di esperienza come Alfonso Padovano, il quale ha disputato l’ ultimo campionato con la maglia dell’ ASD Marsicovetere.

L’ASD Polisportiva Tramutola, attraverso la presente, vuole ringraziare le dirigenze dei sodalizi sportivi sopramenzionati per la disponibilità e per aver agevolato il trasferimento dei calciatori.La società biancazzurra, infine, annuncia che è ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/2024 : “The Show Must Go on”.

Sale la “Febbre” al Terzella.

C’è voglia di Calcio a Tramutola.

Igor Petrocelli al momento della firma