Basilicata, neve in arrivo. Gaetano Brindisi: “Crollo delle temperature, non è esclusa nevicata di forte intensità”





Neve in arrivo in Basilicata. E’ questo l’annuncio di Gaetano Brindisi, noto appassionato lucano di meteorologia, pubblicato sul suo profilo Facebook. Fiocchi che dovrebbero iniziare a scendere sul territorio lucano da domani, martedì.

“Ancora 24/36 ore di attesa e poi tornerà l’inverno.. Si tratterà di un episodio piuttosto breve ma quanto basta per ricordarci che siamo solo agli inizi di febbraio e non certo a maggio. Domani sera, dopo il forte vento di libeccio, avremo un crollo delle temperature nell’ordine di 2 gradi ogni ora e le piogge si trasformeranno in neve a partire dai 500/600 metri nelle zone più a nord della regione. A Potenza città credo che la nevicata possa cominciare a cadere intorno alle 22-23 (parlo sempre di martedì sera) assumendo anche caratteristiche di forte intensità. Nella notte avremo un rapido miglioramento ma mercoledì mattina riprenderà a nevicare seppur in modo più moderato. Si potrebbe misurare, alla fine, un accumulo tra i 5 e i 10 cm. Su Matera possibile breve nevicata tra mercoledì pomeriggio e mercoledì notte”.

FONTE: MELANDRONEWS