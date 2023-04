AVIS Marsicovetere: Dona il sangue e ti sentirai felice come un Pasqua

Questo modo di dire deriva, come di facile intuizione, dalla festa cristiana della Pasqua. L’ espressione essere felice come una Pasqua sta a significare che una persona è molto felice e gioiosa a seguito del compimento di un’opera lodevole o di una buona azione.

Perciò quale gesto migliore ci può essere se non donare parte di se stessi per il bene altrui?

Alle spalle abbiamo lasciato il periodo buio del Covid, che ha avuto notevoli ripercussioni circa l’avvicinarsi alle donazioni di sangue e/o plasma da parte dei donatori attivi o da parte di chi avrebbe voluto iniziare questa nobile pratica.

Tante sono ora, invece, le iniziative rivolte ai più giovani, e non tendenti a sensibilizzare la cultura del dono. Ad esempio, alle socie donatrici e ai soci donatori giovani di tutte le Avis, è rivolto un questionario accessibile per mezzo del link: https://imtllucca.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e3ZriTUW3qXuenI. Potrai rispondere ad alcune domande su di te, sulla tua esperienza e sulle tue motivazioni, ma anche (soprattutto!) su cosa ti piace e cosa miglioreresti all’interno di AVIS, e su come aiutarci a coinvolgere altri giovani che adesso non se la sentono di donare.

Questa ricerca è promossa da AVIS Nazionale e dalla Consulta Giovani Nazionale in collaborazione con ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Altra lodevole iniziativa primaverile è la FrancigenAVIS. Un’iniziativa che, attraverso l’esperienza del trekking e dell’escursionismo lungo il percorso della via Francigena, punta a rafforzare il valore della condivisione, dell’umiltà e del sostegno reciproco.

Qui, tutto quello che volete sapere: Itinerario, modalità di partecipazione, modulo di richiesta: https://r.smtpmail.evelean.com/mk/mr/dTRYN0tfpCxWh6RulxD6BBQtFMP6lGO1CymroP-A7qyUL7N9HZRu_mW7HqVRkUXCtpMaZ7W0CAS3phWXtzS8d93JFYKJVyF0oNayFNt1lS89X9jU4h_rcYpiYT0zKxnnu3V5Rnr9.

Altro messaggio che Avis vuole dare e quello di affiancare altri Enti benefici o Fondazioni nel divulgare e sostenere campagne di sensibilizzazione.

AVIS Nazionale affiancherà la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare. In particolare, con la tradizionale Campagna di Primavera “#ioperlei”, dedicata a tutte le mamme di quei bambini che combattono contro una di queste patologie. I volontari di Fondazione Telethon saranno presenti nelle piazze italiane il 6 e 7 maggio. Saranno due giornate in cui ciascuno potrà fare la propria parte e fornire un contributo concreto alla ricerca sulle malattie genetiche rare scegliendo di acquistare i tradizionali Cuori di biscotto di Grondona, nelle tre varianti di gusto: arance di Sicilia, integrali e con gocce di cioccolato.

Noi di Avis Marsicovetere, dopo la collaborazione offerta alla sezione ANT di Villa d’Agri con la vendita delle uova di ciocolato, abbiamo in “cantiere” varie iniziative che provvederemo presto a divulgare a mezzo stampa.

Chiaramente queste sono tutte iniziative rivolte a sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza della donazione, della ricerca, per assicurare, a famiglie e pazienti rari, terapie e speranza di vita.

L’impegno di AVIS Marsicovetere c’è e ci sarà come lo è stato in questi 25 anni, aspettiamo te alla prossima seduta di donazione che si terrà Sabato 8 aprile, dalle ore 7:30 alle ore 12:00 presso la nostra sede al Kiris Hotel.