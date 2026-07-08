Al via a Spinoso la Summer School internazionale ELLS sulle nuove frontiere dell’entomologia

Dall’8 al 13 luglio il Centro Studi sulla Biodiversità di Spinoso (PZ) del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) ospiterà 25 studenti provenienti dall’Università della Tuscia e altre sei Università della rete ELLS (UHOH, EMU, CZU, BOKU, UL, SGGW) presso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, nell’ambito della summer school internazionale “Entomology in the 21st century: integrative molecular and AI-based methodologies to assess, monitor and preserve insect biodiversity and their ecosystems”.

L’attività di formazione si propone di affrontare temi cruciali per la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, quali l’utilizzo di tecnologie avanzate per il monitoraggio della biodiversità e la conservazione della Natura, quali il sequenziamento massivo del DNA ambientale, il machine learning per l’identificazione delle specie su base acustica e visiva e l’utilizzo di modelli statistici per l’analisi dei tratti funzionali.

L’esperienza formativa, che si configura come un Erasmus+ BIP (Blended Intensive Program) ha previsto una sessione preliminare interattiva di formazione teorica da remoto, che si è svolta dal 22 al 30 giugno, con la partecipazione di docenti e ricercatori dell’Università della Tuscia, Milano Bicocca, Hohenheim e dell’Estonian University of Life Sciences.

Nel corso della parte esperienziale, gli studenti sperimenteranno sul campo e in laboratorio le diverse tecniche di campionamento, identificazione e analisi dei principali gruppi di insetti del parco, dagli impollinatori ai bioindicatori acquatici, contribuendo ad aumentare la conoscenza sulla diversità e il ruolo ecologico di questa fondamentale componente degli ecosistemi. L’attività è coordinata dalla Prof.ssa Adriana Bellati in qualità di referente per la Subject Area “Insect Ecology” della rete ELLS.