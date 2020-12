Agenzia Adecco: annunci di ricerca lavoro in Val d’Agri e Basilicata

Dal 2009 i nostri articoli sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e che migliora il mondo. Lo permettono, con il loro contributo, i lettori che si seguono ed entrano a far parte dei nostri canali social.

TORNITORE CNCLa risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controlli fanuc e mazak;– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine;– disponibilità immediata.Si offre inserimento diretto in azienda con prospettiva di lunga durata.Sede di lavoro:

MAGAZZINIERE

Si ricerca n.2 magazzinieri per azienda cliente.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo ed è preferibile il saper utilizzare carrelli elevatori e/o retrattili.

Sede dell’Azienda: Vallo di Diano

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

RESPONSABILE AMMIISTRATIVO, FINANZA E CONTROLLO

Per importante azienda leader nel settore produttivo Adecco Italia S.p.A. seleziona RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO.

La risorsa si occuperà del controllo di tutte le attività connesse alla contabilità generale e industriale, agli adempimenti fiscali e alla predisposizione del bilancio delle società del gruppo,

Inoltre, si occuperà di supervisionare la gestione degli incassi e l’attività di recupero crediti e pagamento fornitori.

Si richiede l’attività di coordinamento amministrativo di un team di lavoro per garantire la corretta applicazione delle procedure amministrative anche in vista di un passaggio a processi digitali.

Requisiti:

-Esperienza pregressa nel ruolo non inferiore a due anni in ambiti aziendali.

-Conoscenza e buon utilizzo del software Ad hoc Revolution.

Completano il quadro la propensione all’attività di coordinamento e sviluppo delle risorse interne.

Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

PROGETTISTA SOLIDWORKS

Adecco Italia S.p.A. ricerca PROGETTISTA SOLIDWORKS.

Il profilo ricercato verrà inserito nell’area tecnica e dovrà svolgere attività di progettazione componenti in Solidworks. La risorsa collaborerà con l’area produzione e progettazione, verificherà i difetti nelle fasi di progettazione e visualizzerà i risultati in 3D.

Requisiti richiesti:

Laurea ingegneria meccanica o diploma indirizzo meccanico, esperienza pregressa anche breve nel ruolo. Completano il quadro la capacità di organizzazione dell’attività in autonomia, l’orientamento al risultato e spirito di iniziativa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Sede di lavoro: Matera.

CONDUTTORE DI IMPIANTI MOLITORI

Per importante azienda operante nel settore agroalimentare, si ricerca n.1 conduttore di impianto molitorio per la produzione di farine, cereali e mangimi per animali.

La risorsa dovrà occuparsi di:

-Conduzione dell’impianto e manutenzione ordinaria dei macchinari di produzione;

-Avviamento della linea con verifica preventiva dei settaggi e delle funzionalità e dell’integrità delle prestazioni;

-Realizzazione della produzione rispettando i ritmi predefiniti;

-Segnalazione e intervento di primo livello sulle situazioni di non conformità tecniche e di qualità.

Requisiti richiesti:

-diploma tecnico;

-esperienza nel ruolo, acquisita preferibilmente in contesti produttivi, quali mulini o aziende di produzione agroalimentare o cementifici;

-conoscenza del PLC;

-disponibilità al lavoro su turni.

Si offre contratto a tempo determinato della durata iniziale di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

PROGRAMMATORE AS400

Ricerchiamo per nostra azienda cliente operante nel settore manifatturiero PROGRAMMATORE AS400.

La risorsa avrà la responsabilità della progettazione e sviluppo del gestionale interno AS400 in RPG,

progettazione e gestione sviluppo applicativi Java.

Requisiti richiesti:

Laurea preferibilmente in informatica o percorso professionale equivalente.

Conoscenza della lingua inglese e di programmi grafici.

Completano il profilo la capacità di lavoro in team e l’orientamento al risultato.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: Matera.

INFERMIERI

Adecco Italia S.p.a. cerca n.10 infermieri, IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI all’inserimento presso una

struttura sanitaria di Potenza.

Si richiede:

– Laurea in infermieristica;

– Disponibilità a lavorare su turni;

– Capacità di gestione dello stress.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di lunga durata, con possibilità di stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Potenza città.

PERSONALE SANITARIO (OSS)

Per importante struttura sanitaria di Potenza, ricerchiamo Operatori Socio Sanitari da inserire in organico.

Requisiti:

-Qualifica OSS;

-esperienza acquisita all’interno di strutture sanitarie (ospedali, RSA, case di riposo etc)

-immediatamente disponibile all’inserimento;

-disponibilità a lavoro su turni.

Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Potenza

MONTATORE MECCANICO

Per azienda cliente specializzata nel montaggio di impianti industriali si ricercano n.5 manutentori meccanici.

Si richiede:

-esperienza pregressa nell’installazione di impianti industriali e carpenterie medio-leggere;

-disponibilità immediata a trasferte all’estero.

Si offre contratto in somministrazione dal 4/01/2021 della durata di 2/3 mesi con possibilità di inserimento in azienda.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico Adecco seleziona MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.

La risorsa verrà inserita all’interno di un team di manutentori e dovrà occuparsi della manutenzione e avviamento macchine.

Requisiti:

• diploma tecnico in ambito meccanico, meccatronico o ITIS;

• esperienza pregressa in ambito manutenzione industriale;

• conoscenza di base delle attrezzature di officina, capacità di lettura di disegni tecnici, schemi elettrici e codici PLC;

• Conoscenza elettrica di base (PES, PAV) e dei principi di programmazione PLC.

Completano il profilo la capacità di analisi e di problem solving.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.

Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

AUTISTA ESCAVATORISTA

Adecco ricerca autisti/escavatoristi per azienda nel settore delle energie.

Le risorse opereranno nei cantieri occupandosi di guida dei mezzi movimento terra, escavatori, gru su autocarro, merli e camion.

Requisiti:

-esperienza pregressa nel ruolo;

-patente C;

-è preferibile anche il possesso della patente E.

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

Luogo di lavoro: Val d’agri

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO JUNIOR

Siamo alla ricerca di un DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO.

Dovrà occuparsi, inizialmente in affiancamento, della gestione di prospetti tecnici, schede tecniche di prodotto e variazioni disegno tecnico su commissione del cliente.

REQUISITI

• Laurea in ingegneria Meccanica/Civile/Elettronica/Gestionale SKILLS:

•Autocad 2D/3D

•Capacità di apprendimento in affiancamento;

•Problem Solving e capacità di analisi;

•Ottima comunicazione e predisposizione al lavoro in team.

Si offre inserimento commisurato all’esperienza.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza.

PROGETTISTA MECCANICO SENIOR

Per azienda cliente specializzata nella realizzazione di impianti industriali ricerchiamo PROGETTISTA MECCANICO.

La risorsa, rispondendo alla Direzione Tecnica, si occuperà di:

-Progettazione di lay-out di impianto;

-Progettazione esecutiva e di dettaglio;

-Shop-drawings;

-Interfaccia tecnica con il Cliente.

Requisiti:

-Laurea in Ingegneria, con preferenza per Ingegneria Meccanica/Elettrica;

-Almeno 3 anni di esperienza di progettazione maturata presso realtà industriali modernamente organizzate;

-Ottima conoscenza della lingua inglese;

-Competenze nell’utilizzo di software per disegno tecnico (Autocad, Solidworks, Tekla);

-Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e all’estero.

Luogo di lavoro: Potenza

Inquadramento e retribuzione commisurato all’esperienza.

INGEGNERE DI PRODUZIONE

Cerchiamo Ingegnere elettronico per importante azienda nel settore Automotive.

Requisiti:

-Laurea ingegneria elettronica (triennale e/o magistrale);

-Conoscenza delle linee di montaggio, dei processi di automazione, delle metodologie di produzione;

-Capacità di analisi, sintesi e problem solving, leadership.

Si offe contratto a termine diretto con l’azienda.

Sede dell’Azienda: Melfi.

PROGETTISTA ELETTRICO

Ricerchiamo per azienda cliente nelle soluzioni energetiche sostenibili PROGETTISTA ELETTRICO.

Il candidato dovrà occuparsi della progettazione, costruzione e coordinamento di impianti fotovoltaici ed elettrici BT/MT/ AT. Supervisionerà il personale addetto alla manutenzione e/o costruzione degli impianti e/o delle ditte in subappalto, raccolta e analisi dati di pertinenza all’attività svolta e redazione di report di gestione, interfaccia con le autorità competenti.

Requisiti:

-Laurea in ingegneria ad indirizzo energetico o elettrico;

– è requisito preferenziale pregressa esperienza nella progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici in AT/MT;

-conoscenza base della lingua inglese e/o spagnola;

-ottima conoscenza dei prodotti CAD.

Luogo di lavoro: zona Val d’agri

Inquadramento e retribuzione verranno formulati sulla base delle competenze della risorsa inserita.

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI

Adecco cerca per importante Studio di consulenza del lavoro un addetto paghe e contributi che sia in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti mansioni:

– Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi

– Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (CUD – 770 – Autoliquidazione INAIL – F24)

– Gestione di pratiche di assunzione e cessazione;

– Gestione di pratiche amministrative del personale (es. relative a malattie, maternità e infortuni, ecc).

Requisiti:

– Abilitazione alla professione di consulente del lavoro

-Esperienza in ruolo analogo maturata presso Studi professionali

Si offre contratto a tempo determinato con retribuzione in linea con le capacità e l’esperienza maturata.

Luogo di lavoro: zona Vulture-Melfese.

BOILER OPERATOR

Per importante azienda leader nel settore energetico Adecco Italia S.p.A. seleziona CALDAISTI.

La risorsa si occuperà di:

-istallazione, collaudo e manutenzione caldaie, nello specifico generatori di vapore;

-verificare l’efficienza degli impianti, esaminando la tenuta delle valvole e guarnizioni, funzionamento dei termostati e strumenti di misurazione e controllo, verifica emissioni generate;

-sull’analisi impianti in caso di guasto e successivo collaudo (manutenzione straordinaria).

Si richiede:

-esperienza pregressa nel ruolo;

-possesso del patentino di 1° livello di conduttore generatori a vapore di qualsiasi tipologia o superficie;

-capacità di utilizzo degli utensili di settore quali saldatrici, pinze piegatubi, filettratrici;

-conoscenza della lingua inglese e della normativa in materia di sicurezza del lavoro e dei DPI specifici.

Completano il quadro la capacità di lavoro in autonomia e di analisi delle problematiche in tempi brevi.

Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito https://www.adecco.it/offerte-lavoro?basilicata%2c+italia&xy=40.6431%2c15.9700&display=15&r=100 ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati dalla Filiale di Melfi.

La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il servizio è gratuito

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 18