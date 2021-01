ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro ricerca diverse figure professionali

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro, RICERCA:

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione elettromeccanica dei macchinari al fine di garantire lo standard di

qualità in collaborazione con il responsabile di manutenzione.

Requisiti:

Diploma tecnico in ambito elettrico /elettronico, esperienza pregressa in ambito manutenzione industriale.

Conoscenza di base delle attrezzature di officina, capacità di lettura di disegni tecnici, schemi elettrici e codici PLC.

Utilizzo strumentazione tecnica di ricerca guasti.

Conoscenza dei principi di programmazione PLC.

Completano il profilo la capacità di analisi e la flessibilità.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.

Luogo di lavoro: Matera.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Per importante azienda leader nel settore agricolo Adecco Italia S.p.A. seleziona RESPONSABILE

AMMINISTRATIVO.

La risorsa si occuperà della contabilità fine anno società, piano operativo per le contribuzioni europee e

rendicontazioni relative.

Gestione del personale mensile, contabilità, rapporti con i consulenti per le presenze mensili.

Rapporti informatici per gli aggiornamenti del gestionale. Rapporti banche nel dettaglio diretta alla gestione

finanziaria con regolamento dei flussi in entrata e in uscita mensile in base alle diverse necessità.

Incassi e pagamenti. Controllo di gestione, budgeting & forecasting, analisi e controllo sulla contabilità generale,

gestione fatturazione attiva e passiva.

Capacità di gestire coordinare ed indirizzare il lavoro delle diverse aree e figure aziendali in ambito sia operative

con i flussi in entrata di merce che commerciali ed amministrative.

Capacità di relazionarsi con interlocutori esterni.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: Reggio Calabria.

FACILITY MANAGER

La risorsa avrà la responsabilità di gestire commesse dal punto di vista tecnico e organizzativo e contratti

multiservizi in ambito impiantistico.

Predisposizione elaborati tecnici degli impianti, definizione tempistiche di intervento. Gestione degli ordini dei

materiali e verifica del ricevimento dello stesso attraverso la funzione logistica. Gestione dei budget in relazione

agli immobili e servizi, elaborazione report economico -finanziari, quantificazione materiali e manodopera,

predisposizione offerte, controllo costi.

Supervisione del personale rispetto alla esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche.

Requisiti richiesti:

Diploma indirizzo tecnico o laurea preferibilmente in indirizzo ingegneria edile/civile.

Esperienza consolidata nel ruolo, conoscenza dei sistemi e impianti degli edifici residenziali.

Utilizzo dei principali tools dedicati alla gestione dei processi manutentivi ( infocad, SAP, ZMaintenance).

Completano il profilo la capacità di lavoro in team con tutte le funzioni aziendali di supporto alla commessa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: presso cliente siti in provincia di Torino.

INFERMIERA/E

Adecco S.p.A. cerca un/a infermiere/a per struttura socio-sanitaria privata accreditata con il SSN.

La struttura svolge attività di progettazione ed erogazione di servizi di riabilitazione medico-psico-pedagogica rivolti

a persone disabili in regime residenziale continuo e diurno.

La figura ricercata è in possesso della laurea in infermieristica.

Inoltre si richiede:

-disponibilità immediata;

-disponibilità a lavorare su turni.

Completano il profilo capacità di teamwork e confronto con altre figure professionali.

Si offre contratto in somministrazione di 3 mesi, prorogabile.

Luogo di lavoro: Vulture/Melfese

DATA ANALYST

Per azienda cliente siamo alla ricerca di un DATA ANALYST.

La risorsa avrà la responsabilità di analisi dati legati al controllo di gestione e costi nell’ottica di una

riorganizzazione dei flussi aziendali e del miglioramento dei margini.

Requisiti richiesti:

Laurea indirizzo gestionale, economia o affini o possesso attestato professionale specifico.

Esperienza pregressa nel ruolo, preferibile provenienza da società di consulenza che operano nell’analisi costi,

definizione piani industriali, definizione budget di produzione.

Ottima conoscenza di Excel e nello specifico di Power Pivot.

La risorsa dovrà garantire la presenza presso clienti nazionali in base alle necessità aziendali.

Completano il profilo la spiccata capacità di problem solving e di pensiero analitico.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: Reggio Calabria.

TECNICO MANUTENTORE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO-MEDICALI

Si richiede:

-comprovata esperienza nella manutenzione di apparecchiature di laboratorio

-competenze nella manutenzione elettrico/elettronica

-diploma ad indirizzo tecnico (perito elettrico/elettronico)

-disponibilità immediata.

Si offre inquadramento di medio-lungo termine commisurato all’effettiva esperienza.

Si richiede inoltre disponibilità a spostamenti sul territorio regionale, con eventuali trasferte su territorio nazionale.

Sede di lavoro: Basilicata

IMPIEGATO/A UFFICIO FATTURAZIONE

La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Amministrativo, si occuperà di fatturazione attiva e passiva gestendo anche

il rapporto con i clienti in fase di pre-fatturazione e a seguito dell’emissione delle fatture.

Il candidato ideale possiede:

-diploma o laurea in ambito economico;

-significativa esperienza nella mansione, acquisita preferibilmente presso aziende commerciali;

-conoscenza dei software di fatturazione.

Completano il profilo predisposizione al contatto con il cliente, proattività, puntualità e affidabilità.

Si richiede disponibilità immediata. Saranno valutate con prevalente interesse candidature provenienti dalla

provincia di Potenza (area del Melandro) e provincia di Salerno (Vallo di Diano).

Si offre contratto di lunga durata a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Vallo di Diano

TORNITORE CNC

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controlli fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine;

– disponibilità immediata.

Si offre inserimento diretto in azienda con prospettiva di lunga durata.

Sede di lavoro: Val d’agri.

MAGAZZINIERE

Si ricerca n.2 magazzinieri per azienda cliente.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo ed è preferibile il saper utilizzare carrelli elevatori e/o retrattili.

Sede dell’Azienda: Vallo di Diano

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

RESPONSABILE AMMIISTRATIVO, FINANZA E CONTROLLO

Per importante azienda leader nel settore produttivo Adecco Italia S.p.A. seleziona RESPONSABILE

AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO.

La risorsa si occuperà del controllo di tutte le attività connesse alla contabilità generale e industriale, agli

adempimenti fiscali e alla predisposizione del bilancio delle società del gruppo,

Inoltre, si occuperà di supervisionare la gestione degli incassi e l’attività di recupero crediti e pagamento

fornitori.

Si richiede l’attività di coordinamento amministrativo di un team di lavoro per garantire la corretta applicazione

delle procedure amministrative anche in vista di un passaggio a processi digitali.

Requisiti:

-Esperienza pregressa nel ruolo non inferiore a due anni in ambiti aziendali.

-Conoscenza e buon utilizzo del software Ad hoc Revolution.

Completano il quadro la propensione all’attività di coordinamento e sviluppo delle risorse interne.

Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

PROGETTISTA SOLIDWORKS

Adecco Italia S.p.A. ricerca PROGETTISTA SOLIDWORKS.

Il profilo ricercato verrà inserito nell’area tecnica e dovrà svolgere attività di progettazione componenti in

Solidworks. La risorsa collaborerà con l’area produzione e progettazione, verificherà i difetti nelle fasi di

progettazione e visualizzerà i risultati in 3D.

Requisiti richiesti:

Laurea ingegneria meccanica o diploma indirizzo meccanico, esperienza pregressa anche breve nel ruolo.

Completano il quadro la capacità di organizzazione dell’attività in autonomia, l’orientamento al risultato e

spirito di iniziativa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Sede di lavoro: Matera.

PROGRAMMATORE AS400

Ricerchiamo per nostra azienda cliente operante nel settore manifatturiero PROGRAMMATORE AS400.

La risorsa avrà la responsabilità della progettazione e sviluppo del gestionale interno AS400 in RPG,

progettazione e gestione sviluppo applicativi Java.

Requisiti richiesti:

Laurea preferibilmente in informatica o percorso professionale equivalente.

Conoscenza della lingua inglese e di programmi grafici.

Completano il profilo la capacità di lavoro in team e l’orientamento al risultato.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: Matera.

AUTISTA ESCAVATORISTA

Adecco ricerca autisti/escavatoristi per azienda nel settore delle energie.

Le risorse opereranno nei cantieri occupandosi di guida dei mezzi movimento terra, escavatori, gru su

autocarro, merli e camion.

Requisiti:

-esperienza pregressa nel ruolo;

-patente C;

-è preferibile anche il possesso della patente E.

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

Luogo di lavoro: Val d’agri

BOILER OPERATOR

La risorsa si occuperà della istallazione, collaudo e manutenzione caldaie, nello specifico generatori di

vapore.

Dovrà verificare l’efficienza degli impianti, esaminando la tenuta delle valvole e guarnizioni, funzionamento

dei termostati e strumenti di misurazione e controllo, verifica emissioni generate.

Nelle fasi di manutenzione straordinaria interverrà sull’analisi impianti in caso di guasto e successivo

collaudo.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo, preferibile provenienza dal settore industriale e nello specifico Oil

& Gas, possesso del patentino di 1° livello di conduttore generatori a vapore di qualsiasi tipologia o superficie.

Capacità di utilizzo degli utensili di settore quali saldatrici, pinze piegatubi, filettratrici.

Conoscenza della lingua inglese e della normativa in materia di sicurezza del lavoro e dei DPI specifici.

Completano il quadro la capacità di lavoro in autonomia e di analisi delle problematiche in tempi brevi.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

Zona: Potenza.

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito https://www.adecco.it/offerte-lavoro basilicata ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati dalla Filiale di Melfi.

La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il servizio è gratuito

Per Informazioni rivolgersi a:

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 18