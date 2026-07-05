A Paterno il merito premia: pubblicato il Bando per l’assegnazione delle Borse di studio comunali

L’Amministrazione comunale di Paterno conferma il proprio impegno a favore dell’istruzione e della valorizzazione del merito con la pubblicazione, per il quinto anno consecutivo, del Bando per l’assegnazione delle Borse di studio comunali destinate agli studenti residenti che, nell’anno scolastico 2025/2026, abbiano concluso con profitto il proprio percorso nella Scuola primaria, nella Scuola secondaria di I grado e nella Scuola secondaria di II grado.

L‘iniziativa rappresenta un riconoscimento concreto nei confronti degli studenti che si siano distinti per il loro impegno e i risultati conseguiti e, allo stesso tempo, uno stimolo a proseguire con determinazione il proprio percorso formativo. Il Bando prevede l’assegnazione di contributi economici differenziati in base al percorso scolastico e ai risultati conseguiti, con premi fino a 500 euro per gli studenti diplomati con il massimo dei voti. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online secondo le modalità indicate nel Bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del 18 luglio 2026.

“Crediamo fortemente che investire nei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco, prof.ssa Tania Gioia –. Con questo Bando vogliamo lanciare un messaggio chiaro: l’impegno, la costanza e il sacrificio meritano di essere riconosciuti. Le Borse di studio non rappresentano soltanto un contributo economico, ma sono soprattutto un segnale di vicinanza e di fiducia verso i nostri ragazzi e le loro famiglie.”

“L’istruzione – prosegue il Sindaco – è il seme più prezioso che possiamo piantare oggi per raccogliere domani una comunità più libera, più forte e più giusta. Ogni giovane che studia, che si forma e che crede nelle proprie capacità è una luce accesa nel futuro del nostro paese. E il compito delle istituzioni è proteggere e alimentare quella luce, non lasciarla spegnere.”

“Una comunità che premia il merito – conclude il Sindaco Gioia – è una comunità che sceglie di non arrendersi, ma di credere nel talento, nello studio e nei sogni dei propri giovani. Dietro ogni voto c’è una storia fatta di sacrifici, di sveglie mattutine, di paure affrontate e di traguardi conquistati. Con queste Borse di studio vogliamo dire ai nostri ragazzi che il loro impegno non passa inosservato: Paterno li vede, li riconosce e li incoraggia a volare ancora più in alto.”