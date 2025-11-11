A Paterno il 15 novembre proiezione della terza stagione della web serie Cuori Lucani

Cuori Lucani terza stagione: tra sogni, realtà e radici

La web serie Cuori Lucani si presenta come una produzione sincera del territorio della Val d’Agri, capace di coniugare racconto personale, ambiente e identità lucana con uno sguardo capace di andare anche oltre i confini.

Questa web serie, diretta da Iacopo Patierno, si compone di brevi episodi ciascuno dedicato ad un protagonista.

La terza stagione

La terza stagione, composta da 5 episodi, ci porta a scoprire, attraverso sport come l’arrampicata, l’equitazione, la pesca sportiva, la mountain bike e il trekking, storie reali e genuine di passione che fanno percepire un filo comune che le unisce: quello della volontà di restare, di far conoscere il proprio territorio, di far crescere qualcosa lì dove si vive.

Anche questa terza stagione della web serie fa un grande uso del paesaggio lucano che diventa non semplice sfondo, ma parte integrante della narrazione, dello stile visivo e dell’identità dei protagonisti. Il formato breve e la concentrazione su un solo protagonista per ciascun episodio donano immediatezza; il tono leggero ne contraddistingue chiarezza, genuinità e semplicità.

Sogni, realtà e radici

Cuori Lucani è una scoperta preziosa per chi ama le narrazioni autentiche, i luoghi meno conosciuti, sa emozionare con la quotidianità, con la bellezza discreta della terra lucana e con storie che parlano di sogni, di realtà e di radici.

Ogni episodio è un piccolo ritratto, un battito di quel grande cuore collettivo che è la Val d’Agri; non ci sono attori ma persone vere, non ci sono scenografie ma paesaggi che respirano insieme ai protagonisti. Il risultato è un racconto che profuma di autenticità. In ognuna di queste storie c’è qualcosa di universale, la passione per la montagna e le sue rocce, la sicurezza di saper montare a cavallo, la pazienza di chi pesca ai margini di un fiume, l’adrenalina di una discesa in mountain bike, la sensazione di benessere che ti regala una passeggiata nei boschi, l’amore incondizionato per la propria terra, il coraggio di restare, la voglia di costruire futuro.

Cuori Lucani, una dichiarazione d’amore

Cuori Lucani è una dichiarazione d’amore alla terra, alle radici, ai sogni che crescono piano ma resistono, è la prova che con un’idea e tanta verità, si può far fiorire un racconto: le montagne diventano spalle, i fiumi parole, il vento una voce che ti dice che restare è scelta. Per conoscere la Val d’Agri basta guardare e ascoltare il suono che viene da quei cuori, i Cuori Lucani.

Appuntamento il 15 novembre a Paterno per la prima assoluta di Cuori Lucani – terza stagione.