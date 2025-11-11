Arte, Cinema e Tv

A Paterno il 15 novembre proiezione della terza stagione della web serie Cuori Lucani

Photo of Redazione Redazione
121

La terza stagione della web serie Cuori Lucani sarà proiettata in prima assoluta nella nuova Bibliomediateca di Paterno, via  Mario Pagano, messa cortesemente a disposizione dall’Amministrazione cittadina. L’evento sarà il 15 Novembre alle ore 18,30. Saranno presenti in sala anche Regista e attori.

Ingresso gratuito.

La terza stagione di Cuori Lucani è dedicata agli sport e alle persone che in Val d’Agri li praticano e li diffondono: climbing, equitazione, trekking, pesca sportiva, ciclocross. Sport rispettosi dell’ambiente che possono essere praticati nella meravigliosa cornice naturale della Val d’Agri.

La Web Serie segue le prime due stagioni che hanno riscosso consenso tra il pubblico e la critica e hanno portato i racconti della Val d’Agri e della Val Camastra anche nei Festival internazionali, dove hanno ottenuto un successo straordinario:

Cuori Lucani, 1a e 2a Stagione:

-Vincitore: Roma Short Film Festival, Roma; Tuscany Web Fest, Pisa; Apulia Web Fest, Bari

Finalista: Web Series Festival, Hollywood (USA); Vesuvius International Film Fest, Napoli

Selezione Ufficiale: Lift-Off Filmmaker Session, London (UK); Golden Short Film Festival, Avezzano;  Amsterdam Short Film Festival, Amsterdam (NL); First-Time Filmmaker Session, London (UK)

Cuori Lucani terza stagione: tra sogni, realtà e radici

La web serie Cuori Lucani si presenta come una produzione sincera del territorio della Val d’Agri, capace di coniugare racconto personale, ambiente e identità lucana con uno sguardo capace di andare anche oltre i confini.

Questa web serie, diretta da Iacopo Patierno, si compone di brevi episodi ciascuno dedicato ad un protagonista.

La terza stagione

La terza stagione, composta da 5 episodi, ci porta a scoprire, attraverso sport come l’arrampicata, l’equitazione, la pesca sportiva, la mountain bike e il trekking, storie reali e genuine di passione che fanno percepire un filo comune che le unisce: quello della volontà di restare, di far conoscere il proprio territorio, di far crescere qualcosa lì dove si vive.

Anche questa terza stagione della web serie fa un grande uso del paesaggio lucano che diventa non semplice sfondo, ma parte integrante della narrazione, dello stile visivo e dell’identità dei protagonisti. Il formato breve e la concentrazione su un solo protagonista per ciascun episodio donano immediatezza; il tono leggero ne contraddistingue chiarezza, genuinità e semplicità.

Sogni, realtà e radici

Cuori Lucani è una scoperta preziosa per chi ama le narrazioni autentiche, i luoghi meno conosciuti, sa emozionare con la quotidianità, con la bellezza discreta della terra lucana  e con storie che  parlano di sogni, di realtà e di radici.

Ogni episodio è un piccolo ritratto, un battito di quel grande cuore collettivo che è la Val d’Agri; non ci sono attori ma persone vere, non ci sono scenografie ma paesaggi che respirano insieme ai protagonisti. Il risultato è un racconto che profuma di autenticità. In ognuna di queste storie c’è qualcosa di universale, la passione per la montagna e le sue rocce, la sicurezza di saper montare a cavallo, la pazienza di chi pesca ai margini di un fiume, l’adrenalina di una discesa in mountain bike, la sensazione di benessere che ti regala una passeggiata nei boschi, l’amore incondizionato per la propria terra, il coraggio di restare, la voglia di costruire futuro.

Cuori Lucani, una dichiarazione d’amore

Cuori Lucani è una dichiarazione d’amore alla terra, alle radici, ai sogni che crescono piano ma resistono, è la prova che con un’idea e tanta verità, si può far fiorire un racconto: le montagne diventano spalle, i fiumi parole, il vento una voce che ti dice che restare è scelta. Per conoscere la Val d’Agri basta guardare e ascoltare il suono che viene da quei cuori, i Cuori Lucani.

Appuntamento il 15 novembre a Paterno per la prima assoluta di Cuori Lucani – terza stagione.
Photo of Redazione Redazione
121
Articoli correlati

Articoli correlati

Mercoledì La7 con Pinuccio e la sua Prova d’Inchiesta fa tappa in Basilicata

28 Ottobre 2025

Cinecittà e Lucana Film Commission presentano il corso per Make Up Artist per il cinema e lo spettacolo

14 Ottobre 2025

Lucania is comics: in anteprima esclusiva il videogioco horror adventure made in Basilicata

10 Ottobre 2025

Grande successo per la sesta edizione del Basilicata Film Festival a Rionero in Vulture

6 Ottobre 2025