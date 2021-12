Tramutola: Sabato 4 Dicembre un convegno sull’ innovazione tecnologica nella scuola Italiana

La nuova era digitalizzata ha portato profondi cambiamenti nel mondo del lavoro e dei mestieri. La continua trasformazione della società, determina inevitabilmente il bisogno di approcci educativi innovativi. L’automazione, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono oggi protagonisti di un cambiamento radicale, sia economico che sociale, tanto complesso quanto fondamentale. Questo rende ancor più evidente la necessità di investire nell’istruzione e nelle nuove competenze. Nell’industria e in genere nel campo lavorativo vi è una richiesta sostenuta nei confronti delle scuole, per spingere sempre di più verso le innovazioni, tanto da richiedere ai nuovi studenti una predisposizione ai cambiamenti per nuovi posti di lavoro altamente professionalizzanti, posti che tutt’ora non sono stati ancora creati e che si basano sulla comprensione e l’uso di nuove tecnologie.

Questo convegno vuole evidenziare l’esistenza nel proprio territorio dell’ “I.P.S. Tramutola”, una scuola Secondaria Superiore che da tempo si occupa di nuove programmazioni e innovazioni tecnologiche, dove da decenni Insegnanti e studenti hanno intrapreso un precorso innovativo, mirato all’automazione industriale 4.0, alle macchine robotiche, meccatroniche, meccaniche CNC e non ultimo ai sistemi impiantistici di domotica avanzata con input ad assistenza vocale per il comando digitale sia con PC che con smartphone.

Qui di seguito, la locandina dell’evento.