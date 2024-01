Vaccinazioni, nuovi open day a Matera. A Potenza si prosegue su prenotazione

Nuovi open day, che seguono quelli già organizzati a dicembre, nei punti vaccinali di Matera e Policoro. Regione e Azienda sanitaria materana (Asm) ripropongono la possibilità di vaccinarsi, non solo ai più fragili. Chiunque potrà liberamente e senza prenotazione vaccinarsi contro il covid e i virus respiratori e influenzali.

Si inizia oggi (venerdì 5 gennaio) dalle 14. 30 alle ore 18. 30 mentre gli altri open day sono previsti nello stesso orario mercoledì 10 e venerdì 12 gennaio.

A Potenza proseguono le vaccinazioni su prenotazione nella sede di via della Fisica dell’Azienda sanitaria. Per le prenotazioni il numero è 0971 425275 . Nella prossima settimana sarà possibile vaccinarsi martedì 9 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, mercoledì 10 e giovedì 11 dalle 9 alle 13. Intanto, da oggi, tutte le informazioni che riguardano i distretti e i poliambulatori dell’Asp (campagne vaccinali, farmacie di turno , sospensioni o attivazioni di prestazioni, concorsi e avvisi e via dicendo) sono anche su whatsapp. C’è un nuovo canale sulla popolare app di messaggistica per tutti coloro che desiderano restare aggiornati sulle notizie e gli appuntamenti più rilevanti in ambito sanitario che riguardano la provincia di Potenza. Per iscriversi è sufficiente cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/ 0029VaIk1ME6GcGFIw63hh3e oppure cercare Asp Basilicata – Azienda Sanitaria Locale Potenza

Obiettivo dell’Asp è quello di “accorciare le distanze con l’utenza e arrivare a tutti i cittadini”. Per il direttore generale Antonello Maraldo “la salute è un argomento che interessa tutti, dal bambino all’anziano, per cui è necessario dare informazioni complete ed in tempo reale che possano permettere al cittadino di conoscere ulteriormente la nostra azienda, di trovare risposte ai propri quesiti e di essere più vicino al sistema sanitario regionale”.