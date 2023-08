Superbonus, via libera alla legge regionale

Via libera dello Stato alla legge regionale 20/2023 sulla cessione dei crediti del Superbonus 110. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha evidenziato “osservazioni di carattere costituzionale, data la coerenza della norma regionale con il quadro legislativo nazionale di recente approvazione”.

“La legge lucana potrà dare una risposta in tempi immediati alle imprese e ai cittadini del nostro territorio” – ha commentato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi -. “Accogliamo il consiglio del Mef di attivare una convenzione con l’Agenzia delle Entrate e in tal senso ci metteremo subito al lavoro”. “La lettera del Mef supera i principali ostacoli che tutti noi avevamo immaginato. Adesso dobbiamo solo correre”, ha aggiunto. Secondo il governatore, “siamo di fronte a una buona notizia per la Basilicata, che diventerà una best practice da replicare”.

“In Basilicata – ha concluso il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, proponente della legge – solo con il Superbonus sono stati fatti lavori per oltre un miliardo di euro, secondo i recenti dati disponibili e quindi poter dare un seguito a questo flusso di economia è vitale per la crescita di tutta la regione, per confermare i posti di lavoro, crearne di nuovi e favorire la crescita dimensionale e strutturale delle aziende lucane”.