Premiata Maria Castellaneta per l’app “SilvaCuore” all’evento The Forest Factor a Roma

Ci ha contattati Maria Castellaneta dopo il prestigioso riconoscimento che ha ricevuto qualche giorno fa a Roma:

“Il poster “SilvaCuore: an App for monitoring the health status of Italian forests” ha ottenuto il riconoscimento per giovani ricercatori e ricercatrici under 40, nell’ambito della Conferenza Internazionale “The Forest Factor” che si è tenuto a Roma il 6-7 giugno 2023.

Riconoscimento assegnato per originalità ed innovazione, nonché per impatto, coerenza e chiarezza espositiva Il poster è frutto di un lavoro di squadra ed il riconoscimento gratifica il lavoro svolto negli anni con passione ed entusiasmo.

SilvaCuore è il risultato della missione e dell’impegno di alcuni ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata con l’obiettivo di offrire uno strumento che potesse consentire l’identificazione dei siti forestali in deperimento presenti sul territorio italiano. Il fondamentale contributo di una comunità attiva di utenti può consentire ai ricercatori non solo di poter censire i siti forestali in deperimento, ma anche di pianificare attività di ricerche e misure di gestione. Silvacuore è un’App che nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra il mondo della ricerca e la collettività, contribuendo alla creazione di una banca dati accessibile alla community mediante la pagina web collegata all’applicazione.

Grazie all’interfaccia user-friendly, l’App guida l’utente durante tutta la procedura di segnalazione. SilvaCuore può dunque essere vista sotto un duplice aspetto: risorsa per la comunità scientifica ed opportunità unica per i cittadini di partecipare attivamente al monitoraggio dei boschi ed essere “protagonisti” della ricerca”.