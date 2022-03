Paterno per la Pace, Flash mob per l’Ucraina

Pro Loco Terra dei Padri, Amministrazione comunale di Paterno, Parrocchia San Giovanni Evangelista e cittadini: tutti insieme per dire simbolicamente no alla guerra e per unirsi in una preghiera collettiva, domenica 06/03/2022, alle ore 10:00, con un flash mob in viale Giustino Fortunato per srotolare una lunga bandiera della Pace. A margine dell’evento si darà vita a una raccolta fondi da destinare alla popolazione ucraina tramite la Caritas diocesana su intercessione della Parrocchia San Giovanni Evangelista.

Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. Si fermi la follia della guerra! Nessuno può e deve, quindi, sottrarsi a questo appello. Nessuno può, con alcun pretesto, voltarsi dall’altra parte.

La guerra non parte dalla gente, non guarda la vita concreta delle persone, ma è mossa da biechi interessi geopolitici, si affida alla logica perversa delle armi che è la più lontana dalla volontà di Dio e da quell’umanesimo di cui tutti, Istituzioni laiche e religiose, Associazioni e comunità devono farsi testimoni e custodi.

Per queste ragioni la comunità di Paterno condanna il ricorso alla guerra, si affida alla contemplazione e alla preghiera, nella speranza che si possa ricostruire un mondo senza conflitti e senza armi, si possa perseguire, oggi e sempre, la via del dialogo e della diplomazia, si possa ripristinare la pace e porre fine ad una guerra che, al pari di tutti i conflitti, porta solo distruzione e vittime innocenti.