On-line il sito del Rotary Club Val D’Agri

Per oltre cento anni, il Rotary ha riunito leader intraprendenti impegnati ad applicare le loro competenze per migliorare le comunità. Alcuni Club utilizzano le moderne tecniche di “comunicazione”, realizzando un loro sito web, per rendere disponibile un mezzo moderno e diffuso nel quale le persone di una comunità imparano a conoscere il Rotary e i grandi progetti che esso svolge.

Tali realizzazioni, frutto di singole iniziative di Club, mirano a rafforzare il brand “Rotary”, rendendo disponibile una nuova identità visuale e verbale del Rotary stesso. In tale ottica, il Rotary Club Val D’Agri ha ritenuto opportuno dotarsi di un suo sito web.

Pertanto, su iniziativa del Presidente Vincenzo Palermo, è stato realizzato il sito web del Rotary Club Val d’Agri. Al raggiungimento di tale risultato ha contribuito l’impegno del Consiglio Direttivo del Club che ha deciso che il costituendo sito fosse ampio ed aggiornato affinché divenisse la principale espressione della vita del Club, raccogliendo le esperienze e i consigli di chi lo ha reso e lo rende importante, i suoi Soci.