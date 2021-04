Le attività formative di SOGEIN in Basilicata

Qui di seguito, una nota dell’ente di Formazione SOGEIN Basilicata

Un background di esperienze riconosciute come valide anche da partnership internazionali ed il continuo aggiornamento tecnico e normativo ci consentono di porci come obiettivo quello di essere leader nei settori in cui operiamo, grazie ai nostri collaboratori che seguono con scrupolosità i clienti, assicurando loro il miglior risultato possibile.

La formazione è un aspetto fondamentale per raggiungere e mantenere importanti traguardi di crescita aziendale perché adegua i professionisti alle trasformazioni e all’evoluzione del mercato del settore di riferimento.

SOGEIN progetta, organizza e gestisce molteplici tipologie di corsi di formazione professionale specialistici, tecnici, trasversali ed operativi.

I percorsi formativi professionali sono rivolti a: Addetti alle emergenze (D.M. 10/03/1998);

Addetti al primo soccorso aziendale (D.M. 388/03);

Lavoratori esposti all’amianto;

Addetti al montaggio dei ponteggi;

Lavoratori operanti in atmosfera con potenziale presenza di H2S;

Lavoratori operanti in quota;

Lavoratori operanti in spazi chiusi confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/11).

ELENCO PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI Corsi di formazione PES-PAV;

Spazi confinati;

Corsi di formazione base dei lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

Corsi di formazione specifica dei lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2012 – Rischio basso, medio e alto;

Corsi di formazione per dirigenti secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2012 – Roschio basso, medio e alto;

Corsi di formazione per preposti secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2012 – Rischio basso, medio e alto;

Corsi di formazione e aggiornamento per RLS;

Corsi di formazione e aggiornamento antincendio livello basso e medio;

Corsi di formazione e aggiornamento primo soccorso;

Corsi di formazione in materia di rifiuti;

Corso di preparazione all’esame per consulente ADR. In conclusione, un video promozionale realizzato dalla nostra redazione: