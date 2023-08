Il Viggianese Angelo Lapetina nuovo Comandante del “X Gruppo Caccia Intercettori” di Gioia del Colle

Venerdì 28 luglio 2023, presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del X Gruppo Caccia Intercettori. A guidare il Comando del X Gruppo Caccia Intercettori sarà il Maggiore Angelo Lapetina, Viggianese di origini.

La Cerimonia, presieduta dal Colonnello Massimiliano Pomiato, Comandante di Stormo, ha visto il passaggio di consegne in un periodo caratterizzato da intensa attività operativa sia in territorio italiano che all’estero, dove uomini e donne con le stellette assicurano il proprio supporto con professionalità, passione e dedizione, senza soluzione di continuità e al servizio della collettività.

Il Maggiore Angelo Lapetina è subentrato all’ex Comandante, il Maggiore Davide Basso.

Valori e spiccate virtù militari unite all’esemplare efficienza che da sempre contraddistingue il X Gruppo Volo, una realtà fatta di gesta eroiche, pagine di storia e risultati straordinari che rendono lustro alla Bandiera di Stormo con più decorazioni di guerra dell’Aeronautica Militare.

Il 36° Stormo Caccia è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

Le parole, lette durante la cerimonia di proclamazione, del nuovo Comandante del X Gruppo Caccia Intercettori: “Uomini del Glorioso X Gruppo Caccia, più di tredici anni fa mi avete accolto con lo stesso affetto e premura con cui si accoglie un figlio. Insieme abbiamo portato le insegne del Glorioso Cavallino Rampante in giro per il mondo ed insieme abbiamo sempre raccolto il plauso indiscusso di chi ci ha visto operare, combinando instancabilmente goliardia e professionalità. Uomini del X Gruppo, vi prometto la stessa coerenza, fiducia ed onestà che da sempre ho posto alla base dei nostri rapporti personali e lavorativi. Vi chiedo altrettanto. Vi chiedo di lasciarvi guidare anche quando non comprenderete pienamente il perché, ma al tempo stesso vi chiedo di essere intrepidi ed intraprendenti nel presentarmi le vostre idee e i vostri consigli. Questa sarà la giusta chiave per affrontare all’unisono e con fervore le sfide del futuro, e continuare a fare del Nostro Gruppo una squadra vincente, inarrestabile, competitiva“.

Un grande in bocca al lupo Maggiore Lapetina per questo nuovo incarico, da tutta la nostra redazione. Porta in alto con orgoglio il tuo essere lucano, la Val d’Agri ti abbraccerà ogni volta che ritornerai a casa.