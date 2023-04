Firmata la lettera di intenti per la collaborazione tra la Rete dei Borghi Eccellenti Lucani e UNICEF

Il Comune di Grumento Nova, aderente alla Rete dei Borghi Eccellenti Lucani, ha firmato oggi, 14 Aprile, con la Regione Basilicata, le Prefetture di Potenza e Matera, la lettera d’intenti per la Collaborazione Territoriale tra i Comuni della Rete BEL, di cui Sant’Angelo Le Fratte è capofila, ed il Comitato Italiano e Regionale per l’Unicef.

La Rete è formata da ben 34 borghi eccellenti della Basilicata, tra i quali Sarconi, Guardia Perticara e San Chirico Raparo. I Comuni della rete hanno popolazione non superiore a 5 mila abitanti e sono connotati dalla presenza di un’eccellenza materiale o immateriale riconosciuta dall’APT Basilicata.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle Istituzioni, delle Prefetture, della Regione, delle Forze dell’Ordine e soprattutto delle Scuole, per sensibilizzare, condividere, pianificare e realizzare iniziative e progettualità comuni per migliorare il benessere dei bambini, degli adolescenti e delle Famiglie. Si intende altresì promuovere Azioni di inclusione e pari opportunità attraverso l’impegno attivo delle comunità locali per far sviluppare la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani e di sviluppo sostenibile in Italia e anche nelle aree del mondo più povere.

Da contatti presi con UNICEF regionale a breve si terrà un incontro a Grumento per realizzare una prima parte di quanto previsto nella lettera d’intenti, insieme ad altri comuni della Val d’Agri aderenti all’iniziativa.