Cambio di sede per la Veassistenza. Si è trasferita in via Aldo Moro 2, a Villa d’Agri

Une bella realtà aziendale della Val d’Agri cambia sede. Da qualche giorno la Veassistenza, società cooperativa che offre numerose attività assistenziali ed infermieristiche, si è trasferita, rimanendo sempre a Villa d’Agri, ora la trovate in via Aldo Moro 2, all’incrocio con via Provinciale.

Abbiamo contattato la titolare della Veassistenza, Antonella Petrocelli, che insieme al marito e a una terza socia, gestiscono da 10 anni un gruppo consolidato di professionisti della salute.

“La Veassistenza è stata sempre in continua mutazione, per migliorarsi e per offrire più servizi e possibilità, anche lavorative: sono 20 le persone di tutta la Val d’Agri a cui diamo lavoro. Siamo cresciuti pian piano e ci siamo fatti conoscere per le nostro competenze e per i servizi infermieristici ed assistenziali che offriamo.

L’esigenza di ampliare le nostre attività ci ha portato al cambio di sede operativa, da dove si prevedono alcune novità, e sarà anche qui una prima volta per la nostra valle: la voglia di dare un servizio ancora più utile alla comunità.

Il nostro impegno, iniziato nel 2013, è stato una scommessa, e oggi non potremmo essere più orgogliosi di ciò che la Vea è diventata. Grazie alla fiducia che c’è stata concessa e ci sarà data. Il nostro è un lavoro fatto con passione e cuore, elementi indispensabili per questa categoria lavorativa“.

Potete trovare la Veassistenza anche online, su facebook e sul loro sito internet.

Le foto dell’ubicazione della nuova sede: