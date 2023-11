A Rotonda nuovi locali per la guardia medica

Nuovi locali per il servizio di continuità assistenziale di Rotonda che dal 14 novembre ha una sede più consona e funzionale situata sempre all’interno del poliambulatorio di via Pietro Nenni. Lo fa sapere l’Asp precisando che “i locali si estendo su una superficie di cento metri quadri e si trovano al piano terra della struttura” e che “per garantire la sicurezza dei medici in servizio notturno la struttura è stata dotata di impianto di videosorveglianza in modo da riconoscere anzitempo l’utente che si rivolge al presidio”. Per l’apertura del nuovo padiglione sono stati utilizzati i fondi delle Aree interne. La linea telefonica resta invariata rispetto al passato ed i medici rispondono al numero 0973/661260 interno 5.

Per il Direttore del Distretto della salute, Alberto Dattola, “con i nuovi locali si rende più agevole l’espletamento delle routinarie attività dei medici di continuità assistenziale nel territorio di Rotonda”.

“La Asp – sottolinea il direttore Antonello Maraldo – si dimostra, così, vicina e attenta alle necessità delle comunità periferiche interne dell’area Sud ed in particolare a quella di Rotonda per la quale, analogamente alle iniziative svolte nei comuni limitrofi, si vuole garantire una sanità di prossimità che dia agli utenti maggiori e migliori servizi”.

Per il Sindaco di Rotonda Rocco Bruno, l’ampliamento dei nuovi locali va a rafforzare un servizio molto importante per la comunità rotondese liberando spazio anche nei vecchi locali che potranno essere in futuro ampliati ed implementati loro volta con ulteriori servizi”.