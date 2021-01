Covid, il report sui vaccini in Italia: il grafico interattivo aggiornato

Il 27 dicembre è stata la data simbolo che ha dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid in Europa. In Italia le prime dosi (9.750) sono state scortate dai militari all’Istituto Spallanzani di Roma dove si sono compiute le prime vaccinazioni nei confronti del personale sanitario. Il governo punta all’immunità di gregge entro il 2022. Walter Ricciardi, il super consulente del ministro Speranza, ha affermato che entro “i primi sei mesi del 2021 sarà vaccinato il 50% della popolazione”.

