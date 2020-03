CoronaVirus: la mappa dei comuni lucani contagiati

CORONAVIRUS LA SITUAZIONE IN BASILICATA

Ecco una geografia del contagio in Basilicata realizzata incrociando i dati della Task Force con le segnalazioni dei sindaci dei vari paesi in cui è stato registrato un “positivo”.





Il webgis sull’andamento del coronavirus in Basilicata è implementato su base OpenStreetMap ed è stato realizzato da Gabriele Nolè, che è anche coordinatore regionale, e permette di farsi un’idea complessiva sulla situazione dell’epidemia in Basilicata, comune per comune. OpenStreetMap è un progetto libero che si basa sulla collaborazione di tutti per la pubblicazione di dati geografici a livello globale. A costruire la mappa sono tutti gli utenti che, una volta registrati al sito di riferimento, possono procedere a migliorare la mappa aggiungendo nuovi oggetti territoriali o modificandoli (strade, edifici, aree verdi, etc.) Il tema principale della mappa è la geolocalizzazione, attraverso uno strato cartografico puntuale, dei contagi rilevati nel territorio regionale della Basilicata. Le coordinate dei punti fanno riferimento ad una scala comunale e vengono aggiornate quotidianamente. Naturalmente la posizione dei punti è del tutto indicativa ed è nei pressi del centro abitato principale di riferimento. Tuttavia, il dettaglio della informazione geografica a scala locale consente di leggere bene i cluster (aree a densità elevate di contagi registrati) e le interazioni territoriali che spesso avvengono tra Comuni adiacenti o tra Comuni che hanno relazioni economiche e/o sociali forti. L’inserimento quotidiano dei punti mette in evidenza la registrazione geolocalizzata dei nuovi contagi e attraverso elaborazioni temporali* è possibile analizzare spazialmente il fenomeno dal 2 marzo ad oggi.

Ogni giorno la mappa viene aggiornata e avvertiamo i nostri lettori che si tratta di dati in continua evoluzione.



