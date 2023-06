Workshop il 16 giugno a Marsico Nuovo sul programma “Erasmus +”, organizzato da “Raise Up – Never Give Up”

In senso al progetto “Raise Up – Never Give Up“, finanziato attraverso il programma “Corpo Europeo di Solidarietà” dell’ Agenzia Nazionale Giovani, con il patrocinio del Comune di Marsico Nuovo, venerdì 16 Giugno la sala Conferenze di Palazzo Pignatelli a Marsico Nuovo è stato organizzato un laboratorio di formazione sul programma “Erasmus +”.

Il responsabile del progetto Carmine Votta ci ha spiegato che finora si sono organizzate le seguenti attività:

– Presentazione del progetto (video disponibile sulla pagina Facebook);

– Apertura di un’Aula Studio presso la sede del Comune di Marsico Nuovo;

– Presentazione del Progetto “Shell inventa Giovani” con la partecipazione della dott.ssa Enrica Maria Laveglia;

– Incontro sul Curriculum Vitae con la dott.ssa Daniela Casaletto, consulente di orientamento e recruiter.

L’incontro del 16 giugno sarà guidato da Michele Corsini, Presidente e CEO di “Inclusion GO”, la ONG lucana fondata da volontari, con l’intento di:

• Sviluppare il senso di partecipazione attiva dei giovani a livello locale, trasmettendo i diritti e doveri dei cittadini dell’UE;

• Promuovere il senso di inclusione sociale e solidarietà per i giovani con minori opportunità o con ostacoli sociali;

• Promuovere l’uguaglianza tra i giovani con background diversi.

Nel corso dell’evento, verrà illustrato il programma “Erasmus +”, i settori in cui è attivo, i requisiti per partecipare, i vantaggi e le modalità di candidatura. Inoltre, saranno presenti i partecipanti delle scorse edizioni a testimoniare la loro esperienza. Un appuntamento di formazione, rivolto ai ragazzi di età superiore ai 16 anni, volto a fornire gli strumenti e le conoscenze base utili per formarsi e divertirsi fuori dai confini nazionali. La partecipazione è gratuita e l’accesso in sala è libero fino ad esaurimento posti. E’ possibile registrarsi all’evento, in maniera facoltativa, al link: pretix.eu/raiseup/erasmus/

I primi iscritti oltre ad assicurarsi un posto al workshop, riceveranno anche un gadget. L’incontro avrà inizio alle ore 18:00 di Venerdì 16 Giugno presso la sala Conferenze di Palazzo Pignatelli a Marsico Nuovo (Piazza Unità d’Italia 1) e avrà la durata di 1 ora circa. Il workshop è realizzato grazie al sostegno del Comune di Marsico Nuovo.