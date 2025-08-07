West Nile, sorveglianza e prevenzione. Si raccomandano alcune buone pratiche

La Regione Basilicata, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, è impegnata nelle attività per la tutela della salute pubblica, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Non c’è emergenza, ma bisogna promuovere comportamenti responsabili

A fronte del monitoraggio nazionale in corso e relativo alla circolazione dei virus West Nile (WNV) e Usutu (USUV), l’Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata desidera ribadire il ruolo della prevenzione quale principale strumento di tutela della salute pubblica. La Regione Basilicata, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, è impegnata nel rafforzamento delle attività di sorveglianza e prevenzione, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

A tal fine, si raccomandano alcune buone pratiche:

– Utilizzare correttamente repellenti topici seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dai produttori;

– Indossare abbigliamento protettivo (pantaloni lunghi, maniche lunghe, indumenti di colore chiaro), soprattutto nelle ore serali e all’alba;

– Installare barriere fisiche, come zanzariere su porte e finestre, e ricorrere a soluzioni ambientali, come l’uso di condizionatori e ventilatori che rendano l’ambiente meno ospitale per le zanzare;

– Eliminare i potenziali focolai larvali negli spazi privati e comuni (giardini, orti, aree verdi), in particolare: svuotare barattoli, sottovasi, contenitori scoperti, giochi per bambini, anfore ornamentali; prevenire ristagni in fontane ornamentali, grondaie, vasche, cisterne e bacini perenni o per l’irrigazione; coprire o trattare i serbatoi e gli impianti di raccolta delle acque piovane.

Il medesimo Ufficio, al tempo stesso, invita tutti i Comuni della Basilicata ad intensificare, in sinergia con le Aziende Sanitarie Locali, le campagne di disinfestazione ambientale, seguendo protocolli e metodiche validate scientificamente. Le ASL sono a disposizione per fornire supporto tecnico e indirizzi operativi, affinché gli interventi siano efficaci e coordinati. Non ci troviamo di fronte ad un’emergenza sanitaria, ma è doveroso promuovere comportamenti responsabili.