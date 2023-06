Vuoi migliorare l’inglese? I trucchi per impararlo velocemente, anche se sei principiante

Siamo bombardati costantemente di offerte di lavoro in cui viene richiesto un ottimo livello di inglese; il mondo business è sempre più competitivo e per poter emergere tra pile di CV è importane mostrare personalità, competenza ma anche la costante voglia di migliorarsi e crescere. Un ottimo modo per farlo è mettersi in discussione e riprendere gli studi per acquisire nuove competenze e una delle più richieste è proprio l’aggiunta di una nuova lingua. Un corso di inglese online per principianti è un’ottima idea, anche se lavori in una piccola attività che al momento non commercia con l’estero: anche solo mostrarsi volenterosi e pieni di iniziativa può fare la differenza.

Ma quali sono i trucchi per imparare velocemente l’inglese?

Iscriversi ad un corso di lingua per principianti

Online, in modalità e-learning, puoi trovare tantissimi corsi per principianti con cui imparare l’inglese. Ci sono piattaforme specializzate proprio come EF English Live dove puoi affidarti a professionisti esperti, tutor madrelingua o insegnanti specializzati che potranno seguirti nella costruzione delle tue competenze. Se sei principiante avrai bisogno di una infarinatura generale che spazi dalla grammatica al lessico, dalla scrittura al dialogo. Scegliere un percorso di studi online ti dà modo non solo di non annoiarti, avendo accesso a risorse digitali più coinvolgenti, ma anche di poter gestire al meglio i tuoi orari coordinando la formazione con gli impegni della tua vita.

Scarica App per esercitarti

Un altro trucco che possiamo suggerirti è quello di utilizzare la tecnologia; sono decine ormai le applicazioni che puoi trovare normalmente disponibili (sia gratuite che a pagamento) per poterti esercitare. Puoi anche scegliere di aggiungerle al tuo percorso di studi online, esercitandoti al massimo per poter acquisire più velocemente le tue competenze.

Studia senza accorgertene con l’aiuto della tecnologia

Molte volte, soprattutto in età adulta, rimettersi sui libri è davvero complicato. Per poter riuscire a studiare e acquisire competenze senza annoiarsi ci sono dei metodi: per esempio, se desideri imparare l’inglese, puoi seguire serie TV, film o anche solo speciali musicali in lingua originale. In questo modo potrai iniziare gradualmente a comprendere sempre di più una lingua nuova che stai studiando; inizia tenendo i sottotitoli e toglili solo quando ti senti sicuro di te.

Cerca la conversazione attiva anche nella quotidianità

La pratica della conversazione è essenziale per sviluppare le tue abilità di comunicazione in inglese; cerca opportunità di parlare con madrelingua inglese, sia tramite lezioni private, scambi linguistici o attraverso piattaforme online. Partecipa attivamente ai dialoghi, chiedi chiarimenti se necessario e cerca di esprimerti in modo fluente ma soprattutto non aver paura di commettere errori, poiché sono parte del processo di apprendimento.

Il metodo delle flash card che forse non conosci

Le flashcard sono un aiuto efficace per imparare e memorizzare vocaboli e frasi in modo veloce. Crea le tue scrivendo una parola o una frase su un lato e la sua traduzione sull’altro: portale con te ovunque vai e consulta regolarmente quelle che hai già imparato; questo metodo di ripetizione ti aiuterà a consolidare la memoria e a rafforzare il tuo vocabolario.