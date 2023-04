Vultour Bike, a Melfi due eventi per festeggiare il Giro d’Italia

Due eventi all’insegna del ciclismo e del divertimento si svolgeranno questo weekend a Melfi. I due appuntamenti promossi da Vultour Bike, rientrano nel calendario delle iniziative “in rosa” della Comune di Melfi, organizzati per festeggiare l’arrivo della terza tappa del Giro d’Italia.

La Cicloturistica “Le salite del Giro”, in programma per domenica 30 aprile , ripercorre, nel tratto lucano, il tracciato e le salite della terza tappa del Giro d’Italia, “Vasto – Melfi”. Una escursione non competitiva di circa 90 km per pedalare sulle stesse salite che affronteranno gli atleti professionisti l’8 maggio. Il percorso omaggerà la Città di Venosa, anch’essa interessata dal Giro con la partenza della quarta tappa, “Venosa – Lago Laceno” del giorno successivo.

“Abbiamo voluto offrire agli amici che condividono la passione per questo sport la possibilità di percorre alcuni tratti delle tappe che attraversano il nostro territorio – dichiara il presidente dell’associazione Vultour Bike, Giuseppe Mazzucca. Abbiamo pensato ad un’uscita sociale allargata, per il piacere di trascorrere tutti insieme e senza competizione una domenica spensierata, godendo allo stesso tempo della fatica delle salite, degli incoraggiamenti e della solidarietà su strada che solo il mondo del ciclismo amatoriale sa dare”.

Il percorso, con partenza e arrivo a Melfi, interesserà Monticchio Bagni, Monticchio Laghi, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ginestra, Venosa e Rapolla. La partecipazione è gratuita e aperta agli atleti con certificato medico agonistico (come previsto dal regolamento vigente per le cicloturistiche che superano i 700 metri di dislivello).

Link per le iscrizioni qui: https://iscrizioni.csi-net.it/139/25664 (chiusura alle 24:00 del 28 aprile).

Il secondo evento è in programma lunedì Primo Maggio con l’inaugurazione del primo “Skill Bike Park del Vulture” presso il Centro Commerciale “Arcobaleno” di Melfi. Si tratta di un’area progettata con elementi tecnici e impegnativi (tavole basculanti e di equilibrio, pedane e rampe) nella quale bambini e ragazzi, ma successivamente anche adulti, potranno acquisire le abilità e le tecniche di guida della bicicletta, seguiti dagli atleti e istruttori della Vultour Bike.

“Il nostro intento – aggiunge il presidente dell’associazione Vultour Bike, Giuseppe Mazzucca, è quello di rendere il bike park un luogo di aggregazione che possa aiutare le famiglie ad allontanare i bambini dai dispositivi elettronici sempre più alienanti. Un’opera unica nel suo genere per il Vulture che si presta a diverse iniziative sportive e ludiche, trampolino di lancio per un più ampio progetto che mira a coinvolgere istituzioni, scuola e aziende dell’indotto turistico. Anche per questo – conclude Mazzucca – in queste settimane siamo presenti nelle scuole elementari di Melfi per avvicinare i bambini al mondo del ciclismo anche attraverso l’entusiasmo del Giro d’Italia”.