Volturino experience: dal 21 al 23 Luglio outdoor per grandi e piccini con sport, arte, cultura e giochi

Un weekend dedicato alle attività outdoor sul Monte Volturino, nella cornice del Parco Nazionale Val d’Agri-Lagonegrese, da venerdì 21 a domenica 23 luglio.

Una tre giorni special con un fitto programma di attività outdoor adatte ad adulti e bambini: trekking, escursioni guidate in e-bike, equitazione, arrampicata, skiroll. Momenti culturali, come i laboratori naturalistici e di lettura per i bambini e le dimostrazioni di speleologia, si alterneranno a occasioni di rilassamento con massaggi yoga e maori, e, giochi-avventura per i più piccoli. Verrà presentato il libro “La civiltà delle rocce” di Italo Cernera e Franco Villani. Immancabile il momento magico dell’osservazione delle stelle che trova nella nostra montagna uno dei punti privilegiati d’osservazione. E ancora, intrattenimenti musicali in acustico e performance artistiche, mercatini e stand food con prodotti tipici locali. Famiglie, amanti dello sport e della montagna, sono invitati a campeggiare. È in programma infatti anche un raduno camper e il raduno della scuola di arrampicata sportiva.

Un sito dedicato consente la prenotazione delle attività e sabato 22 è garantito il servizio navetta da Villa D’Agri per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L’Evento Volturino Experience, organizzato dall’Associazione OLTRELIMITE di Marsicovetere, è stato ideato per valorizzare le bellezze naturalistiche del territorio, attraverso la promozione della pratica degli sport outdoor, la divulgazione scientifica e l’intrattenimento socio-culturale. È supportato e cofinanziato dal Comune di Marsicovetere che ne ha subito condiviso lo spirito e l’importanza sociale ambientale e turistica, e, dall’Ente Parco Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

L’Assessore alla Promozione Turistica del Territorio, Giovanni Giampietro, sottolinea la progettualità che sottende a questo Evento, “Volturino Experience non è un evento fine a sé stesso ma una vetrina per le attività che si possono svolgere sul Monte Volturino a contatto con la Natura, grazie alla neo-costituita Associazione Oltrelimite il cui obiettivo è far conoscere il territorio attraverso lo sport per tutto il periodo dell’anno. Il Monte Volturino potrà essere vissuto, richiamare gli amanti delle attività Outdoor e quindi essere rivalutato come attrattore naturale. Per far sì che queste basi cui stiamo lavorando possano in futuro essere solide bisogna crederci, collaborare e avere pazienza perché il ritorno non sarà immediato ma il progetto è a lungo termine. Ringrazio già da ora tutte le Associazioni e gli Enti Lucani e di tutte le Regioni del Mezzogiorno che si sono interessati all’evento e che a vario titolo parteciperanno.”

Nelle parole del Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri il senso di questo Progetto: “L’Associazione Oltrelimite costituisce un nuovo modo di guardare alla natura ma non solo alle biodiversità del nostro territorio ma soprattutto agli sviluppi turistici che da quì si possono trarre. Veniamo fuori da due anni di pandemia, e, in quel periodo abbiamo compreso come il turismo di nicchia, il turismo delle radici o il turismo di ritorno sicuramente passino attraverso i borghi medievali e in primis attraverso la corona appenninica. Devo fare i complimenti all’Associazione Oltrelimite – continua il Sindaco – che già nel nome dice e spiega il loro intento, quello di guardare lontano oltre ogni limite. È un’attività quella che propongono a tutto tondo, si parte da attività culturali che coinvolgono sicuramente le fasce di età più piccole, e mi riferisco ai bambini, fino a presentazioni di testo su La civiltà delle rocce, un libro molto importante che viene scritto a due mani da due Dirigenti scolastici, i quali fanno riferimento non solo alla Montagna del Volturino ma a diverse catene montuose dell’Appennino tra Basilicata e Campania. Effettuare questo tipo di esercizio on site, direttamente in montagna, ritengo che sia innanzitutto uno strumento utile ma soprattutto innovativo. Diverse già le prenotazioni che giungono da diverse regioni del sud, dalla vicina Puglia, dalla Campania, e molto interesse ha suscitato l’attività di Oltrelimite qui in Val D’Agri, dove devo dire forse mancava un approccio così rapido e anche così innovativo rispetto ai metodi tradizionali. Sarà un’estate diversa e come ha già anticipato l’Assessore Giampietro è soltanto il deposito di un seme all’interno di un solco che prova a guardare lontano. Era doveroso da parte dell’Amministrazione Comunale sostenere non solo moralmente ma anche economicamente questo tipo di attività perché è un’attività che guarda al futuro del turismo attraverso le biodiversità. Ricordo a tutti che la nostra Montagna e parte del nostro territorio è sotto tutela da parte dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, ed è proprio attraverso questi stimoli che ci giungono dal basso che noi amministratori dobbiamo tutti insieme potenziare, ottimizzare, migliorare quello che è il patrimonio naturalistico.”

Tutte le info, programma e prenotazioni, su: