Volley Serie C: per la DMB Pallavolo Villa d’Agri seconda trasferta in terra salentina





Ultima gara del girone di andata contro il TOMA CARBURANTI RUFFANO.

Il girone di andata della Serie C regione Puglia si chiude domenica 26 gennaio con l’11a giornata in cui la DMB Pallavolo Villa d’Agri sarà impegnata sul campo del Palazzetto dello Sport di Ruffano in Viale dei Pini. Fischio d’inizio alle ore 18.30

Avversario difficile per la formazione lucana, quinta in classifica e reduce da una bella vittoria al tie break contro il Taviano che hanno rincuorato tutto l’ambiente e dato fiducia al gruppo in una stagione con risultati altalenanti.

Da parte loro i giovani del Villa d’Agri, che arrivano dalla sconfitta interna contro il Grottaglie ma rigenerati da una prova lusinghiera, mirano a confermare il gioco espresso nell’ultimo turno consapevoli di dover reggere la parte emotiva e di dover essere costanti nel rendimento per tutta la gara.

Con queste premesse, i ragazzi, guidati dal Coach Dino Viggiano, affronteranno il Toma Carburanti Ruffano in una partita che si preannuncia difficile tanto sul piano agonistico quanto su quello mentale. Le due squadre, infatti, hanno obiettivi differenti. Per il Ruffano è difendere il quinto posto e tentare l’avvicinamento alle posizioni più in alto, per la DMB la vittoria è certamente l’obiettivo primario, ma anche offrire un bello spettacolo all’insegna dello sport sano e divertente. L’impresa si preannuncia ardua ma possibile, ancor più se alla bravura e all’impegno dei nostri si accompagnerà un po’ di autostima che non guasterebbe alla causa.

Esser…Ci è un onore, seguite…Ci con amore, sostenete…Ci con calore.