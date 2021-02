Volley: il Lagonegro vince al Palasport di Villa d’Agri contro il Castellana Grotte [VIDEO]

Grande vittoria al Palasport di Villa d’Agri contro la sesta in classifica di Cave del Sole Geomedical Lagonegro.

Partenza in favore degli ospiti che si portano sul 1-6 poi Lagonegro però guadagna terreno e con il muro sistema il parziale portandosi prima sul 13-13 per poi condurre sul 19-15. Castellana poi riporta la parità e Tiurin chiude.

Intervista al Sindaco di Marsicovetere Marzo Zippari:

Secondo set inizia con la Geomedical subito in vantaggio 6-3, Marretta sfrutta la diagonale e poi il muro di Spadavecchia consegna ancora terreno ai biancorossi 9-4. Il centrale lagonegrese sigla anche un ace , una diagonale strettissima di Tiurin permette di incrementale il vantaggio (15-9) che prosegue e sul 17-11 mister Gulinelli chiama il tempo.Al rientro un break degli ospiti consente ai pugliesi di portarsi sul -3 e questa volta Tubertini chiama il tempo. Conduce sempre la Cave del Sole che con il solito opposto si porta sul 20-16 poi Tubertini deve far rientrare Marretta per un probabile infortunio al piede, ed inserisce Mazzone che si fa trovare pronto e sigla due punti fondamentali (23-17) ed il finale è ancora a sigillo della Cave del Sole.

Terzo set inizia punto a punto poi un servizio di Tiurin permette il primo vantaggio della Geomedical 8-7 , ma è sempre in equilibrio poi la gara. Una parallela out di Tiurin questa volta permette agli ospiti di andare in vantaggio 16-17 che sfruttano anche un muro proprio sull’opposto russo e si portano sul 18-20, costringendo Tubertini a chiamare il tempo. Nel finale di set la Bcc conduce sul 21-24 poi una diagonale di Tiurin e un muro di Salsi accorciano e portano Lagonegro a -1 23-24 e ancora il muro biancorosso va a segno riportando la parità . Finale di set cardiopalma: servono in vantaggio e una invasione rivista al videocheck viene decretata contesa dagli arbitri , anziché punto per Lagonegro. Poi un ace di Salsi porta Lagonegro 27-26 ma è Castellana a trovare prima l’ace decisivo e poi il punto finale per vincere il set.

Quarto set Lagonegro inizia bene con Mazzone che trova un ace sul 4-1 e il vantaggio si mantiene fino al 8-8 che costringe Tubertini a richiamare i suoi. Cazzaniga spinge forte trova una diagonale sul 9-8 ma dall’altra parte gli risponde Tiurin che trova un allungo 13-11 , poi un il muro di Vedovotto su Cazzaniga costringe Gulinelli a chiedere il tempo. Al rientro è sempre la Cave del Sole con Spadavecchia che a muro ferma Ottaviani (16-13). Un ace di Ottavaviani riporta la Bcc prima in parità poi in vantaggio 16-18. Ancora una parità, poi punto a punto, il vantaggio degli ospiti 19-22 . Tubertini sceglie di inserire Scuffia al posto di Tiurin, Cazzaniga che manda out 21-22 finale ancora ai vantaggi, nonostante il ribaltamento da 21-23 a 24-24 poi un muro out della Geomedical conte alla Bcc di vincere il set.

Tie break inizia in equilibrio sempre un punto per parte e al cambio campo 8-7 per la Cave del Sole poi 10-8 grazie ad un pallonetto di Salsi. Ottaviani manda in out è 13-10 confermato al videocheck Tiurin va oltre il muro 14-11 e proprio il martello russo chiude la gara.

Il commento del Mister Tubertini e del Presidente Carlomagno:

Alcune foto dopo la vittoria al tie-break:

Cave del Sole Geomedical Lagonegro: Mazzone 12, Spadavecchia 8, Vedovotto 14, Battaglia,Marretta 6, Santucci (L), Maccarone, Russo (L), Molinari 3, Scuffia, Tiurin 31, Bellucci, Salsi 7. All. Tubertini

New Mater Castellana Grotte: Cazzaniga 18, Dall’Agnol, Ottaviani 17, Gitto, Patriarca 13, Rosso 17, De Santis, Garnica 1, Zonta, Palmisano, Erati 7. All. Gulinelli

Lagonegro:17 muri, 6 Ace, 21 Errori in battuta, 47%Attacco, 45% (26%)Ricezione

Castellana : 11 muri, 3 Ace, 28 Errori in battuta, 48%Attacco, 46% (29%)Ricezione

Arbitri : Gaetano Antonio, Scarfò Fabio. Add video Check

Cave del Sole Geomedical Lagonegro vs New Mater Castellana Grotte (25-22, 25-19, 27-29, 27-29, 15-11) 3-2

26’, 26’, 40’, 32’ , 16’ tot 2h 20’