Visite per la patente, ridotte liste di attesa nel potentino

Le visite per ottenere la patente di guida, “che risultavano bloccate da un anno e mezzo, sono state abbattute portando questa forbice temporale ad appena 16 giorni”: lo ha reso noto l’Azienda sanitaria di Potenza, sottolineando la differenza con il “dato nazionale con più di tre mesi per una visita”.

L’Asp ha spiegato che “ad agevolare l’abbattimento delle liste d’attesa anche la procedura informatizzata che consente ai cittadini di accedere ai servizi della commissione medico locale direttamente da casa utilizzando un portale informatico dedicato a cui si rivolgono anche utenti lucani residenti in altre regioni per motivi di studio e di lavoro.

Da giugno 2020 allo scorso mese di agosto sono state effettuate 360 sedute per un totale di 12.813 visite”.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Antonello Maraldo, ha definito l’abbattimento delle liste di attesa “un sintomo chiaro di efficienza funzionale e gestionale” del servizio di igiene: “Ora analoga efficienza gestionale – ha concluso – dovrà essere applicata anche ad altri settori aziendali, quali le prestazioni specialistiche ambulatoriali”.