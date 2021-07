Villa d’Agri: Incidente stradale sulla SS 598, illesi i conducenti

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Villa D’Agri, alle ore 13.50 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS 598 a pochi Km dall’uscita di Villa D’Agri.

I VV.F. arrivati sul posto hanno trovato due automibili ed un camion coinvolti. Per estrarre il conducente dell’Alfa Romeo è stato necessario l’utilizzo del divaricatore, subito dopo le operazioni di recupero il ferito è stato affidato alle prime cure del personle sanitario intervenuto.

Illesi i due uomini che guidavano rispettivamente il mezzo pesante e l’altra autovettura (Kia).

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia di Stato e 118.

Potrebbe interessarti