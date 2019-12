Villa d’Agri: inaugurato il “Christmas Village” con numerose attrazioni e personaggi Disney

Uno spettacolare parco giochi di 500 metri quadrati al coperto e riscaldato, con numerose attrazioni e personaggi Disney. E’ il “Christmas Village” inaugurato nella centralissima piazza Zecchettin di Villa d’Agri.

Un’iniziativa realizzata dall’associazione Comart (Commercianti e Artigiani) insieme all’amministrazione comunale, che dal 16 e fino al 27 dicembre prossimo animerà la magia del Natale nel centro valdagrino.

“Un’iniziativa – ha spiegato il presidente della Comart, Michele Piscopia – fortemente voluta da tutti i commercianti che nonostante i momenti di crisi, hanno sempre voglia di investire sul territorio e per la nostra comunità”. “Abbiamo cercato – ha evidenziato Piscopia – di mettere in campo un programma che dia luce e lustro alla nostra comunità e a tutte le attività presenti nel paese”.

Ma non solo, il “caldo abbraccio” di confortevoli e rilassanti musiche natalizie in filodiffusione nel paese, faranno dunque da leit-motiv alla magica atmosfera del Natale. Infatti, tra le novità di questo Natale 2019, spicca proprio “la filodiffusione – ha riferito il presidente della Comart – che crea quell’atmosfera natalizia che in questo momento c’è ne bisogno. Inoltre, oggi abbiamo inaugurato la tendo struttura con all’interno il Parco giochi per bambini e numerose attrazioni e personaggi Disney”.

“L’ingresso è a pagamento per chi arriva direttamente – ha precisato Piscopia – nel Parco Giochi e il biglietto costa 5 euro, poi chi usufruirà della scontistica del biglietto degli associati, potrà entrare con uno sconto del 70 per cento, quindi pagherà soltanto 2 euro”. Insomma, spendendo in un’attività commerciale (associata Comart) si riceverà un biglietto in omaggio, con uno sconto di 3 euro”.

Oggi la Comart conta 128 associati e diverse sono le iniziative messe in campo come il grande successo della terza edizione della Notte Bianca. “Ciò è la dimostrazione – ha aggiunto Piscopia – che insieme si può crescere”. Inoltre, per il responsabile dell’associazione Commercianti e Artigiani di Villa d’Agri “grazie alla nuova amministrazione, c’è stato un confronto e un’apertura verso tutti i commercianti che sono il cuore pulsante della comunità”.