Viggiano: venerdì 1 agosto verrà svelato il monumento bronzeo dedicato a Remi

La Città di Maria, dell’Arpa e della Musica è in fermento in vista di un evento che ha l’obiettivo di valorizzare e raccontare al meglio l’identità storica dell’intera comunità.

Si terrà, infatti, venerdì 1 agosto, a partire dalle ore 18, la cerimonia di svelamento del Monumento Bronzeo dedicato a Remi.

L’opera d’arte, di livello internazionale, è stata realizzata dall’artista Ettore Marinelli della Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone.

L’iniziativa di venerdì 1 agosto si inserisce alla perfezione in un contesto reale di recupero delle origini, di promozione turistica del territorio e di valorizzazione del patrimonio storico: l’omaggio alla tradizione dell’Arpista Musicante e girovago in cerca di fortuna in tutta Europa e nel mondo.

Una figura quasi mitica nel contesto contemporaneo, ma che affonda le sue radici a Viggiano.

Si tratta di svelare una gemma preziosa situata all’interno di uno scrigno della provincia italiana.

Un luogo meraviglioso che ha ancora tanto da raccontare in termini di storia musicale, identità e cultura.

Tutto questo si unisce alla scoperta di tanti aneddoti che riportano alla mente storie di rilevanza mondiale, come la scoperta delle origini Viggianesi, avvenuta nel 2018, del Front Man dei Green Day Billie Joe Armstrong.

Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale, nel corso di tutti questi anni, ha scelto di rimarcare la centralità di un progetto amministrativo e di visione che potesse far apprezzare e riscoprire il prestigio delle nostre origini sotto il profilo musicale all’intera comunità e così aprendosi al mondo.

Ad ogni modo, con lo svelamento del Monumento Bronzeo dedicato a Remi, entra nel vivo l’idea concreta di restyling e rinnovamento del Contesto urbano della Città di Maria, dell’Arpa e della Musica : dopo lo svelamento dei monumenti dedicati ai grandi compositori Internazionali (Bach, Beethoven, Mozart) e a margine dell’inaugurazione del Parco “Radici della Musica” e del Belvedere “Vivaldi”, Viggiano continua il suo percorso di crescita e miglioramento dell’offerta turistica.

La scelta di dedicare un monumento bronzeo a Remi, nell’ambito del Grand Tour della Musica a Viggiano, nasce anche dalla convinzione che la sua storia sia stata fortemente ispiratrice nel processo creativo che ha portato Hector Malot, scrittore francese vissuto a cavallo tra 800 e 900, alla stesura dell’opera letteraria che lo ha reso celebre, il romanzo “Senza Famiglia”, che vede come protagonista proprio lo sfortunato bambino e il suo mentore e insegnante di musica, il Signor Vitalis, musicante girovago errante. La sorte di Remi è lo specchio della storia dei tanti bambini Viggianesi che con “l’arpa al collo”, unitamente ai gruppi dei musicanti, percorsero in lungo e in largo l’Europa, le Americhe e finanche l’Oceania e l’Asia, come ben testimoniato da artisti e scrittori ottocenteschi.

Tutto ciò premesso, possiamo affermare che Remi è, con profondo orgoglio della comunità, figlio musicale di Viggiano.

In vista della Cerimonia di venerdì 1 agosto, esprime grande soddisfazione il Sindaco Amedeo Cicala:

” Cominciamo finalmente a raccogliere i frutti di un lavoro straordinario. Il monumento dedicato a Remi rappresenta il simbolo per eccellenza dell’Identità Viggianese; resilienza, talento, spirito di sacrificio e grande amore per le proprie origini. Sono queste le caratteristiche che ci permettono, dopo tanti anni e nonostante tante difficoltà, di guardare al futuro con entusiasmo e fiducia.”

PROGRAMMA COMPLETO DELLA SERATA:

– ore 18, Viale Vittorio Emanuele

Laboratorio di Scultura per Bambini a cura dello Scultore Ettore Marinelli.

– ore 19.30, Viale Vittorio Emanuele

Svelamento del Monumento Bronzeo dedicato a Remi e della Balaustra della musica – Intermezzi musicali a cura dell’Arpista Manuel Zito.

– Ore 21, Viale Vittorio Emanuele

Rinfresco serale

– ore 22.30, Viale Vittorio Emanuele

Intrattenimento Musicale e DJ SET a cura di “Alis Wall”